İlk kez kendisi konuştu! 'Herkes ne olduğunu biliyor' diyerek transferi duyurdu

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, son dönemde hakkında çıkan Boca Juniors iddialarına açıklık getirdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Arjantin ekibine transferinin hiçbir zaman ciddi bir aşamaya gelmediğini ifade etti.

"HERKES NE OLDUĞUNU BİLİYOR"

Boca Juniors'a transferinin yakın olduğu yönündeki haberlerle ilgili konuşan Torreira, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. "Asla, asla yakın olmadım ve herkes ne olduğunu biliyor."

"GALATASARAY İLE SÖZLEŞMEM VAR"

Adının sık sık Arjantin temsilcisiyle anılmasına da değinen deneyimli futbolcu, zaman zaman çıkan haberlerin abartılabildiğini söyledi. Galatasaray ile olan sözleşmesine dikkat çeken Torreira, sarı-kırmızılı takımda kalmayı hedeflediğini vurguladı.

"Evet, konuşuldu ama bazen olaylar gelişirken abartılı haberler çıkar. Tabii ki şu an içinde bulunduğum gerçeklerin de farkındayım. Galatasaray ile önemli bir sözleşmem var, önümde doldurmam gereken 2 yıl daha var. Amacım orada kalıp elimden geldiğince devam etmek."

"FIRSAT OLURSA..."

Galatasaray'daki geleceğine odaklandığını belirten Torreira, buna rağmen ilerleyen yıllarda Boca Juniors forması giyme ihtimaline de açık kapı bıraktı. "Bir gün Boca Juniors'a transfer fırsatı çıkarsa çok isterim, olmazsa da ne yapalım..."