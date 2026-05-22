İlk kez yediği ürün hayatını değiştirdi: Karaciğer dostu olarak biliniyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Demir, çalışmak için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez tattığı enginarı memleketinde üretmeye başladı.

İlçede patates, soğan gibi geleneksel ürünler üreten çiftçi Mustafa Demir, 2010 yılında çalışmak için gittiği KKTC'de hayatında ilk kez yediği enginarı çok beğendi.

DAHA ÖNCE İLÇEDE ÖRNEĞİNE RASTLANMAMIŞ

Ürünü memleketinde yetiştirmek isteyen Demir, ilçede örneğine rastlamadığı için araştırmaya koyuldu.

Harran Mahallesi'ndeki tarlasında 2014 yılında deneme ekimi yapan Demir, ürün almaya başlayınca üretim alanını 30 dönüme çıkardı.

Hasattan elde ettiği verimi de artıran Demir, alternatif ürün olarak enginardan mutlu olduğunu kaydetti.

"SOYARAK TEMİZLENMİŞ HALİ 40 LİRA"

Enginarın yaklaşık 6 ayda yetiştiğini belirten Demir, "İlk yıldan itibaren üretim her yıl artarak devam ediyor. Son 20 günden bu yana başlayan hasatta verim oldukça iyi. İlk yıl fidan başına 4 ürün aldık. İlerleyen yıllarda bu rakam 12'ye kadar yükseldi. Son yağışlar da çok bereketli oldu. Enginar, karaciğer dostu olarak bilinen bir ürün. Yapraklı haliyle tanesini 35 TL'ye, soyarak temizlenmiş halini de 40 TL'ye satıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
enginar Hatay
