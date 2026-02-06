İlk maç, ilk gol, ilk şov: Lookman Atletico’yu Kral Kupası'nda uçurdu!

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Atlético Madrid, deplasmanda Real Betis’i 5–0 gibi net bir skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşma, yeni transfer Ademola Lookman için unutulmaz bir geceye dönüştü.

A.MADRID ÇOK HIZLI BAŞLADI!

Maça hızlı başlayan konuk ekipte Dávid Hancko 12. dakikada Koke’nin kullandığı kornerden gelen kafa golüyle skoru açtı. Ardından 30. dakikada Giuliano Simeone farkı ikiye çıkardı.

Atletico Madrid’in yeni yıldızı Lookman 37. dakikada kariyerinin ilk maçında gol sevinci yaşadı ve takımını rahatlatan üçüncü golü kaydetti. Bu golün ardından takım ritmini tamamen eline aldı.

İKİNCİ YARI FARK DAHA DA AÇILDI...

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Madrid temsilcisi, 62. dakikada Antoine Griezmann’ın asistini gole çevirip skoru 4–0’a taşırken, 83. dakikada Thiago Almada de kadrosuna bir gol daha ekledi.

İLK MAÇINDA DÖKTÜRDÜ!

Lookman sadece gol atmakla kalmayıp takımına bir de asistlik katkı yaptı, böylece ilk maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

ÖNCE GOL... SONRA ASİST!

Lookman maçtaki golünde bir kontra atakta Barrios'dan aldığı topta ceza sahası sol çaprazında topla buluştu ve rakiplerini çalıma dizdi. Nijeryalı futbolcu 2 kişiden sıyrılıp topu kalecinin bakışları arasında ağlara gönderdi.

Öte yandan Lookman ikinci yarıda 62.dakikada Griezmann'ın attığı golde açık alanda topu iyi sürdü ve Fransız yıldızın önüne topu iyi bıraktı.

Griezmann'da harika bir vuruşla golle buluşunca, A.Lookman maçı 1 gol ve 1 asist ile tamamladı.

Bu farklı galibiyetle birlikte Atletico Madrid, kupada adını yarı finale yazdırırken, Lookman’ın performansı da taraftarlar arasında büyük ses getirdi.