SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Transferin son gününde Beşiktaş bombayı patlattı! Agbadou İstanbul’a geldi

Kara Kartal savunmaya "duvar" örüyor! Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla İngiltere'de Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou İstanbul'a geldi. Kartal yıldız savuncu için KAP'a bildirim de yaparken, Fildişili stoper İstanbul'a gelişine dair fotoğraflar da gelmeye başladı. İşte ilk sözleri...

Transferin son gününde Beşiktaş bombayı patlattı! Agbadou İstanbul’a geldi
Burak Kavuncu
Emmanuel Agbadou

Emmanuel Agbadou

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Wolverhampton
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ın İngiltere'den getirdiği yeni stoperi İstanbul'a geldi. İşte kameralara yansıyan o anlar...

KAP GELDİ!

Transferin son gününde Beşiktaş bombayı patlattı! Agbadou İstanbul’a geldi 1

Transfer görüşmesine başladığımız Emmanuel Agbadou, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi.

GECE DUYURMUŞTU...

Transferin son gününde Beşiktaş bombayı patlattı! Agbadou İstanbul’a geldi 2

Beşiktaş - KAP: “Profesyonel Futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited ile görüşmelere başlanmıştır.”

İLK GÖRÜNTÜ VE İLK AÇIKLAMALAR...

Transferin son gününde Beşiktaş bombayı patlattı! Agbadou İstanbul’a geldi 3

Emmanuel Agbadou: "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgi için de herkese çok teşekkür ediyorum. Sahada her şeyimi vereceğim."

İSTANBUL'A GELDİ!

Transferin son gününde Beşiktaş bombayı patlattı! Agbadou İstanbul’a geldi 4

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Wolverhampton'ın Fildişili stoper Emmanuel Agbadou, İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen tecrübeli futbolcuyu asbaşkan Kaan Kasacı ile kulüp personeli karşıladı.

MALİYETİ BELLİ OLDU!

Transferin son gününde Beşiktaş bombayı patlattı! Agbadou İstanbul’a geldi 5

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu:

"Beşiktaş, Agbadou ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu yıllık 3 milyon Euro kazanacak. Bonservis bedeli bonuslarla beraber yaklaşık 20 milyon Euro."

İŞTE KARİYERİ...

Transferin son gününde Beşiktaş bombayı patlattı! Agbadou İstanbul’a geldi 6

Fildişi Sahilli futbolcu, kariyeri boyunca San Pedro, US Monastir, Eupen, Reims ve Wolverhampton takımlarında görev aldı. Tecrübeli stoper, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda bugüne kadar 18 kez forma şansı bulurken 2 gole imza attı. Agbadou, içinde bulunduğumuz sezonda Wolverhampton’da 17 karşılaşmada süre aldı. Sağlık taramalarının ve resmi görüşmelerin sonuçlanmasının ardından başarılı savunmacının siyah-beyazlı ekibe resmen imza atması öngörülüyor.

TARİHİN EN PAHALI 2.TRANSFERİ...

Transferin son gününde Beşiktaş bombayı patlattı! Agbadou İstanbul’a geldi 7

Bu transfer, maliyetiyle de Beşiktaş tarihine geçti. Siyah-Beyazlılar, Agbadou için kasasından tam 18+2 milyon Euro bonservis bedeli çıkaracak. Bu rakam, 30 milyon Euro'luk Orkun Kökçü transferinin ardından Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis ödenen ikinci transferi olarak kayıtlara geçecek.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe'nin elinden kaçtı: İspanya'da patladı! Lookman şov...F.Bahçe'nin elinden kaçtı: İspanya'da patladı! Lookman şov...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer İstanbul Wolverhampton Wanderers beşiktaş son dakika transfer haberleri Emmanuel Agbadou
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski belediye başkanı, tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

Eski belediye başkanı, tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

SON DAKİKA: Zeydan Karalar tahliye edildi

SON DAKİKA: Zeydan Karalar tahliye edildi

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.