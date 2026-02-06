Transferin son gününde Beşiktaş bombayı patlattı! Agbadou İstanbul’a geldi

Beşiktaş'ın İngiltere'den getirdiği yeni stoperi İstanbul'a geldi. İşte kameralara yansıyan o anlar...

KAP GELDİ!

Transfer görüşmesine başladığımız Emmanuel Agbadou, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi.

GECE DUYURMUŞTU...

Beşiktaş - KAP: “Profesyonel Futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited ile görüşmelere başlanmıştır.”

İLK GÖRÜNTÜ VE İLK AÇIKLAMALAR...

Emmanuel Agbadou: "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgi için de herkese çok teşekkür ediyorum. Sahada her şeyimi vereceğim."

İSTANBUL'A GELDİ!

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Wolverhampton'ın Fildişili stoper Emmanuel Agbadou, İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen tecrübeli futbolcuyu asbaşkan Kaan Kasacı ile kulüp personeli karşıladı.

MALİYETİ BELLİ OLDU!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu:

"Beşiktaş, Agbadou ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu yıllık 3 milyon Euro kazanacak. Bonservis bedeli bonuslarla beraber yaklaşık 20 milyon Euro."

İŞTE KARİYERİ...

Fildişi Sahilli futbolcu, kariyeri boyunca San Pedro, US Monastir, Eupen, Reims ve Wolverhampton takımlarında görev aldı. Tecrübeli stoper, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda bugüne kadar 18 kez forma şansı bulurken 2 gole imza attı. Agbadou, içinde bulunduğumuz sezonda Wolverhampton’da 17 karşılaşmada süre aldı. Sağlık taramalarının ve resmi görüşmelerin sonuçlanmasının ardından başarılı savunmacının siyah-beyazlı ekibe resmen imza atması öngörülüyor.

TARİHİN EN PAHALI 2.TRANSFERİ...

Bu transfer, maliyetiyle de Beşiktaş tarihine geçti. Siyah-Beyazlılar, Agbadou için kasasından tam 18+2 milyon Euro bonservis bedeli çıkaracak. Bu rakam, 30 milyon Euro'luk Orkun Kökçü transferinin ardından Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis ödenen ikinci transferi olarak kayıtlara geçecek.