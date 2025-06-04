İlk maçına çıkan Deniz Uyanık, Fransa'yı tek başına sahadan sildi! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) açılış maçında Fransa'yı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. İlk hafta Çin etabında mücadele eden ay-yıldızlılar, kalan maçlarında Tayland, Polonya ve Çin ile karşı karşıya gelecek.

DENİZ UYANIK FIRTINASI

Deniz Uyanık, milli formayla sahaya çıktığı ilk maçında 16 sayı atarak sahanın en skorer ismi olmayı başardı.

"SEYİR ZEVKİ OLDUYSA NE MUTLU BANA"

Deniz Uyanık, maç sonunda yaptığı açıklamada, "İlk maçımda gerçekten çok heyecanlıydım başta. Bazı noktalarda takıldım. Deneyim gerekiyor burada oynamak için. Güzel bir görüntü olduysa, seyir zevki olduysa ne mutlu bana. İlk maçım olduğu için çok çok heyecanlıydım ama kazandığımız de bir o kadar mutluyum." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın programı şu şekilde:

6 HAZİRAN 2025

TSİ 14.30 Türkiye - Tayland

7 HAZİRAN 2025

TSİ 10.00 Türkiye - Polonya

8 HAZİRAN 2025

TSİ 14.30 Çin - Türkiye