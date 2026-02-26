SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

İlk paylaşımı da gündem olmuştu! Eski Bakan Fahrettin Koca'nın Galatasaray paylaşımı

Galatasaray’ın Juventus zaferi sonrası Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan dikkat çeken paylaşımlar geldi. İlk maçta Giorgia Meloni’li gönderi yapan Koca, rövanşta bu kez Pisa Kulesi görseliyle “İtalya saygıyla eğiliyor” notunu düştü; paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

İlk paylaşımı da gündem olmuştu! Eski Bakan Fahrettin Koca'nın Galatasaray paylaşımı
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik ezici bir skorla mağlup ettiği maçın ardından Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cimbom'un bu başarısını İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin fotoğrafı ile kutlamıştı.

MELONI'Lİ PAYLAŞIM

İlk paylaşımı da gündem olmuştu! Eski Bakan Fahrettin Koca nın Galatasaray paylaşımı 1

Koca yaptığı paylaşımda 'Tarihi galibiyet Galatasaray 5, Juventus 2' notunu düşerken İtalya Başbakanı Meloni'nin şaşkın bir fotoğrafını koymuş ve bu paylaşımıyla dikkat çekmişti.

BU KEZ 'KULE' GÖRSELİ

İlk paylaşımı da gündem olmuştu! Eski Bakan Fahrettin Koca nın Galatasaray paylaşımı 2

Eski bakan rövanş maçının ardından da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Koca bu kez İtalya'nın simge yapılarından olan ve yan duruşuyla ünlü Pisa Kulesi'nin bulunduğu bir görseli paylaşarak 'Bazen skor sadece bir sayıdır. Galatasaray, Juventus’u eleyerek üst tura çıktı. Kutluyoruz. İtalya Galatasaray'ın önünde saygıyla eğiliyor' notunu düştü.

Fahrettin Koca'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

İlk paylaşımı da gündem olmuştu! Eski Bakan Fahrettin Koca nın Galatasaray paylaşımı 3

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Juventus zaferinin ardından Victor Osimhen için çok büyük iddia! Juventus zaferinin ardından Victor Osimhen için çok büyük iddia!
Herkes Osimhen'i konuşuyor! O hareketi gündem oldu: Bir şey var...Herkes Osimhen'i konuşuyor! O hareketi gündem oldu: Bir şey var...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Juventus Fahrettin Koca UEFA son dakika galatasaray paylaşım şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.