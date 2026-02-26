İlk paylaşımı da gündem olmuştu! Eski Bakan Fahrettin Koca'nın Galatasaray paylaşımı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik ezici bir skorla mağlup ettiği maçın ardından Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cimbom'un bu başarısını İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin fotoğrafı ile kutlamıştı.

MELONI'Lİ PAYLAŞIM

Koca yaptığı paylaşımda 'Tarihi galibiyet Galatasaray 5, Juventus 2' notunu düşerken İtalya Başbakanı Meloni'nin şaşkın bir fotoğrafını koymuş ve bu paylaşımıyla dikkat çekmişti.

BU KEZ 'KULE' GÖRSELİ

Eski bakan rövanş maçının ardından da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Koca bu kez İtalya'nın simge yapılarından olan ve yan duruşuyla ünlü Pisa Kulesi'nin bulunduğu bir görseli paylaşarak 'Bazen skor sadece bir sayıdır. Galatasaray, Juventus’u eleyerek üst tura çıktı. Kutluyoruz. İtalya Galatasaray'ın önünde saygıyla eğiliyor' notunu düştü.

Fahrettin Koca'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM...