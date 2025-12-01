SPOR

İlk randevu olaylı bitti! PAF Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ortalık karıştı

İçerik devam ediyor
Berker İşleyen

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı derbi öncesinde PAF Ligi'nde karşılaşan U19 takımları arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Mücadele Fenerbahçe'nin son dakikalarda bulduğu golle 2-1 tamamlanırken son düdüğün ardından oyuncular birbirine girdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi iki ekibin U19 takımları da PAF Ligi'nde karşılaşırken mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19: 2-1 (maç sonucu)

Goller: 9' Ercüment Sancaklı, 38' Eyüp Can Karasu, 88' Haydar Karataş

GOL SONRASI ORTALIK KARIŞTI



Maçın 88. dakikasında 1-1 eşitlikle girilirken Fenerbahçe, 89'da öne geçti. Golün ardından büyük sevinç yaşayan sarı lacivertli futbolcular ile Galatasaraylı futbolcular arasında büyük bir gerginlik yaşandı.

YUMRUKLAR KONUŞTU



Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli oyuncular galibiyeti kutlarken sevinç yerini kavgaya bıraktı. U19 maçında Galatasaraylı bir futbolcu, yaşanan arbedede Fenerbahçeli bir futbolcuya yumruk attı. Ardından saha içinde tansiyon yükselirken iki takım oyuncuları birbirine girdi.

Yaşanan gerilik güçlükle yatıştırılırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

