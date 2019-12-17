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İlk sipariş alındı! İşte TSK'nın yeni silahı: Songar

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ'nin savunma sanayisindeki ticari markası ASİSGUARG geliştirdiği ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu silahlı drone sistemi ile ilk siparişini aldı. İşte güvenlik güçleri için kullanıma sunulan silahlı drone Songar...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ arasında imzalanan sözleşmeyle Silahlı Mini/Mikro İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi ile 8 Songar silahlı drone sisteminin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması kararlaştırıldı.

Songar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele harekat alanında görev yapan unsurlarının emniyetinin sağlanması, hedef bölgesinin atış altında tutularak görevdeki etkinliğinin artırılması ve mevcut keşif, gözetleme vasıtalarına destek unsuru olarak kullanılması görevlerini yerine getirecek.

HAVADA EN AZ 20 DAKİKA KALACAK

Tam yüklü iken havada en az 20 dakika kalacak Songar, en az 3 bin metre irtifada uçacak. Görev yarıçapı en az 3 kilometre olan Songar, 5,56 kalibreli tüfek ve 200 mermiyle görevini yerine getirecek. Sistemde ayrıca silahın hedefle mesafesini tespit edecek şekilde lazer mesafe ölçer yer alacak.

Harekat alanında kullanıcı makamlarca değerlendirmelere tabi tutulan Songar, geri beslemelere bağlı iyileştirmelerle nihai ürün halini aldı.

Sözleşme kapsamında, 8 Songar'ın yanı sıra 8 sürüş ve namlu kamerası, 4 yer kontrol istasyonu, yedek malzeme, eğitim ve ilgili yer sistemleri temin edilecek.

"Drone"lar ve aksesuarlarının bu ay Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi planlanıyor.

TEKLİ VE ÇOKLU GÖREV YAPABİLİYOR

Songar, askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda, gündüz ve gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirildi ve otomatik makineli tüfekle donatıldı.

Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip Songar, yüksek nitelik ve işlevleri açısından ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu silahlı drone olma özelliği taşıyor. Songar, özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam edebiliyor.

TACİZ ATIŞINA KARŞI YÜKSEK SAYIDA MERMİ ATILACAK

Songar, karakol ve kalekollarda taciz atışına karşı, kara araçlarının ve konvoyların intikalinde pusu veya tehdit altında havadan yüksek sayıda mermi atımıyla beka artırıcı, gerektiğinde taarruzi olarak da etkin şekilde kullanılıyor.

HEDEF NOKTANIN KEŞFİNİ SAĞLAYIP ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Tekli veya çoklu olarak görev yapabilen Songar, tehdit, hedef bölge ya da noktanın havadan keşfini sağlayıp tehdidi etkisiz hale getiriyor. Operasyon sonrası hasar tespitini gerçekleştiren Songar, gerçek zamanlı görüntü aktarabiliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
silah TSK ASİSGUARG songar

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Milgem projesi, Akıncı, bayraktar insanız hava araçları, zırhlı taşıyıcılar, Hürkuş, atış ve radar sistemleri, yerli mühimmat ve silahlar.. Lazer silahları, obüsler, yerli tank ve zırhlı araç modernizasyonu, milli füze sistemleri.. Musul ve Kerkük'ü terk etmek zorunda kaldığımzda güşsüzdük. Doğu akdenizi terk edemeyiz. Gelecek yüzyılımız, ekonomik refahımız orada yatıyor. Karada 'misak-ı milli' denizde 'mavi vatan'.. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, birlik ve beraberlik nasip etsin.
oyuncak bunlar
ASELSAN mühendislerini lav edenler bari buna Türk isim koysalardı
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