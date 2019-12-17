İlk sipariş alındı! İşte TSK'nın yeni silahı: Songar

Tam yüklü iken havada en az 20 dakika kalacak Songar, en az 3 bin metre irtifada uçacak. Görev yarıçapı en az 3 kilometre olan Songar, 5,56 kalibreli tüfek ve 200 mermiyle görevini yerine getirecek. Sistemde ayrıca silahın hedefle mesafesini tespit edecek şekilde lazer mesafe ölçer yer alacak.

Songar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele harekat alanında görev yapan unsurlarının emniyetinin sağlanması, hedef bölgesinin atış altında tutularak görevdeki etkinliğinin artırılması ve mevcut keşif, gözetleme vasıtalarına destek unsuru olarak kullanılması görevlerini yerine getirecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ arasında imzalanan sözleşmeyle Silahlı Mini/Mikro İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi ile 8 Songar silahlı drone sisteminin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması kararlaştırıldı.

Sözleşme kapsamında, 8 Songar'ın yanı sıra 8 sürüş ve namlu kamerası, 4 yer kontrol istasyonu, yedek malzeme, eğitim ve ilgili yer sistemleri temin edilecek.

"Drone"lar ve aksesuarlarının bu ay Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi planlanıyor.

TEKLİ VE ÇOKLU GÖREV YAPABİLİYOR

Songar, askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda, gündüz ve gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirildi ve otomatik makineli tüfekle donatıldı.

Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip Songar, yüksek nitelik ve işlevleri açısından ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu silahlı drone olma özelliği taşıyor. Songar, özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam edebiliyor.

TACİZ ATIŞINA KARŞI YÜKSEK SAYIDA MERMİ ATILACAK

Songar, karakol ve kalekollarda taciz atışına karşı, kara araçlarının ve konvoyların intikalinde pusu veya tehdit altında havadan yüksek sayıda mermi atımıyla beka artırıcı, gerektiğinde taarruzi olarak da etkin şekilde kullanılıyor.

HEDEF NOKTANIN KEŞFİNİ SAĞLAYIP ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Tekli veya çoklu olarak görev yapabilen Songar, tehdit, hedef bölge ya da noktanın havadan keşfini sağlayıp tehdidi etkisiz hale getiriyor. Operasyon sonrası hasar tespitini gerçekleştiren Songar, gerçek zamanlı görüntü aktarabiliyor. (AA)



