İlk ve acil yardım (ATT) bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya başladı. YKS tercihlerini kısa bir süre sonra gerçekleştirmeye başlayacak olan adaylar TYT puanına göre İlk ve acil yardım (ATT) bölümünün üniversitelerdeki taban puanlarını merak ediyor. İşte İlk ve acil yardım (ATT) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki ATT bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

İLK VE ACİL YARDIM (ATT) TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için ilk ve acil yardım (ATT) bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi: