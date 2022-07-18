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  4. İlk ve acil yardım (ATT) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki ATT bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

İlk ve acil yardım (ATT) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki ATT bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

18.07.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk ve acil yardım (ATT) bölümü taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT puanına göre tercih yapacak olan adayların araştırdığı bölümler arasında yer almaya başladı. İlk ve acil yardım (ATT) bölümü 2022 taban puanlarının henüz açıklanmaması nedeniyle, bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler geçtiğimiz yılın üniversitelerdeki taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte ATT bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

İlk ve acil yardım (ATT) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki ATT bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

İlk ve acil yardım (ATT) bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya başladı. YKS tercihlerini kısa bir süre sonra gerçekleştirmeye başlayacak olan adaylar TYT puanına göre İlk ve acil yardım (ATT) bölümünün üniversitelerdeki taban puanlarını merak ediyor. İşte İlk ve acil yardım (ATT) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki ATT bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

İLK VE ACİL YARDIM (ATT) TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için ilk ve acil yardım (ATT) bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) TYT 2021 - 141139 358.93874
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 176778 345.04736
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 189925 340.58701
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 228891 328.74068
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 233517 327.44566
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 234718 327.1094
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 237900 326.227
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 254018 322.07272
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 256421 321.46317
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 270032 318.18999
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 270963 317.96758
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 275082 317.00229
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 277292 316.51449
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 277437 316.47853
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 280396 315.81803
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) TYT 2021 - 284586 314.88408
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 288138 314.07262
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 293383 312.90512
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 294426 312.67569
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 294862 312.58302
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 294880 312.5796
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 295514 312.44246
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 295692 312.40724
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 299046 311.6867
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 305604 310.3141
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 305826 310.26123
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 305903 310.24146
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 309365 309.52679
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 310278 309.32987
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 310623 309.26056
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 311279 309.13154
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(Ankara) (2 Yıllık) TYT 2021 - 313778 308.61707
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 316966 307.97232
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 318138 307.74179
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 323159 306.74774
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 324084 306.56919
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 325033 306.37179
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 326340 306.11066
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 326556 306.069
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 327325 305.91284
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 329792 305.44118
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 331422 305.13009
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 336040 304.24023
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 336599 304.13948
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) TYT 2021 - 337060 304.05311
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 339104 303.67072
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 339434 303.60843
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) TYT 2021 - 341696 303.19174
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 341945 303.14651
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 343717 302.81564
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 346191 302.36942
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 347243 302.17079
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 347476 302.13164
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 348991 301.85293
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 349153 301.82371
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 350630 301.55642
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 353678 301.00933
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 354985 300.76445
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 355982 300.59144
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 356360 300.5278
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 357455 300.34759
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 358961 300.08294
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 360929 299.74152
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 361664 299.61608
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 361958 299.55914
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 362206 299.51661
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 362970 299.38961
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 363109 299.36403
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 363333 299.32733
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 364481 299.13281
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 367624 298.59158
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 368956 298.35975
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 369024 298.34839
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 369764 298.22394
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 372376 297.77499
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 374077 297.49734
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 374639 297.40093
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 374915 297.35292
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 375068 297.3216
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 376352 297.11248
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 379323 296.61583
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 380606 296.39609
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 383871 295.85892
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 384727 295.71069
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 385755 295.55347
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 387163 295.32466
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 388593 295.08915
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 388924 295.03778
TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 389762 294.89918
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 391317 294.64651
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 391873 294.55962
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 394265 294.18012
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 396251 293.87682
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 396670 293.80778
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 397264 293.71834
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 398624 293.50477
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 400228 293.249
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 401186 293.10659
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 401478 293.0658
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 401910 292.99428
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 401951 292.98721
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 403101 292.80826
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 403230 292.78774
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 406589 292.25289
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 408746 291.91527
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 409425 291.8118
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 410858 291.59974
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 411146 291.55511
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 413118 291.26394
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 413765 291.17167
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 416352 290.78645
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 416944 290.6978
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 417526 290.60949
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 419160 290.37228
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 419596 290.30559
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 419800 290.27661
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 420596 290.16416
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 420747 290.14044
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 420935 290.10764
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 421291 290.06031
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 422400 289.88894
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 425293 289.46162
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 425633 289.41279
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 425857 289.38216
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 426696 289.2539
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 428046 289.05553
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 428151 289.03728
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 428517 288.98344
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 429144 288.89069
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 429844 288.78611
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 429961 288.77155
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 432405 288.40977
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 435368 287.99135
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 442208 287.01488
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 443262 286.87022
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 444864 286.64174
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 444972 286.6243
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 445148 286.60221
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 445965 286.48761
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 446453 286.42197
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 446820 286.3671
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 447234 286.31011
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 447627 286.25903
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 448872 286.08712
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 449841 285.94771
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 452576 285.56755
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 453047 285.50123
TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 453845 285.39084
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 454336 285.32085
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 455364 285.17887
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 455644 285.14037
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 456430 285.02872
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 456742 284.9837
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 457180 284.92378
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 457188 284.92306
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 457887 284.82492
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 459251 284.636
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 461759 284.29573
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 463060 284.12759
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 465071 283.85505
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 465671 283.77168
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 466432 283.6713
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 466462 283.66712
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 467269 283.55573
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 468659 283.36657
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 471800 282.95454
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 472506 282.86539
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 473969 282.68044
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 474194 282.65224
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 475386 282.491
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 478004 282.15134
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 478416 282.09865
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 479966 281.90348
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 481876 281.65272
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 485159 281.23783
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 490698 280.52229
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 491448 280.42623
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 492672 280.26597
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 494214 280.07231
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 495168 279.95306
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 496268 279.813
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 496771 279.74886
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 497045 279.7118
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 498674 279.50552
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 499881 279.35591
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 504955 278.73755
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 505753 278.63748
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 508848 278.23949
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 511651 277.8956
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 514214 277.58564
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 514269 277.57993
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 514866 277.5056
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 516116 277.35694
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 520615 276.82395
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 520776 276.80385
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 522517 276.59989
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 524715 276.34007
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 527769 275.97553
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 527790 275.97261
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 529151 275.81152
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 531900 275.48822
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 534053 275.22851
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 544666 274.00838
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(Ardahan) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 546092 273.8544
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 549019 273.5229
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 549174 273.50629
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 549630 273.45458
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 553792 272.98186
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 554675 272.88059
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 555391 272.80133
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 558005 272.49867
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 561085 272.15756
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 561823 272.07812
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 565095 271.70984
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 573897 270.73866
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 580354 270.04183
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 580427 270.03417
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 583235 269.72693
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 595566 268.40622
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 600855 267.84065
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 628548 265.00536
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 632130 264.64418
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 635569 264.29506
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 649596 262.90198
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 664856 261.43883
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 665198 261.40599
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 667793 261.164
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 679216 260.07937
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 687620 259.28832
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 692955 258.79056
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 703302 257.84842
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 706291 257.58391
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 715443 256.75571
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 716164 256.6929
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 743675 254.28132
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 748845 253.82934
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 754115 253.37067
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 779420 251.22681
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 782263 250.97917
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 786648 250.60284
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 799246 249.54213
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 800636 249.42234
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 807413 248.83078
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 821516 247.66946
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 821672 247.65576
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 825055 247.3736
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 825508 247.33616
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 837553 246.31951
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 839233 246.18201
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 849908 245.2832
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 858818 244.5251
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 872356 243.37279
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 872733 243.33979
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 875299 243.12092
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 884684 242.32083
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 897043 241.25132
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 900290 240.97485
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 909069 240.23063
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 922286 239.08549
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 924559 238.89105
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 928872 238.51492
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 932515 238.19986
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 952078 236.53124
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 981535 234.03665
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 989368 233.3919
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 991248 233.23977
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 993797 233.03187
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1010252 231.67906
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1020180 230.87335
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1022980 230.65489
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1024662 230.51633
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1035765 229.64501
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1038292 229.44252
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1049641 228.55594
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1050427 228.49146
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1053869 228.21881
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1056907 227.97898
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1059479 227.78231
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1063048 227.5051
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1066058 227.27636
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1069405 227.02071
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1085996 225.75794
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1100410 224.67776
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1104250 224.38886
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1104402 224.3777
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1117300 223.42155
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1125624 222.79607
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1127268 222.67468
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1137533 221.91978
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1174818 219.14092
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1186055 218.30643
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1189937 218.00964
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1192402 217.82517
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1193832 217.71965
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1197870 217.41663
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1243278 214.06832
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1270441 212.1284
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1281175 211.37103
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1282911 211.25049
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1306542 209.6356
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1314649 209.08777
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1337190 207.58578
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1338553 207.49514
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1360295 206.0669
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1365204 205.7422
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1403228 203.25343
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1410230 202.7982
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1419910 202.16683
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1447575 200.37123
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1459742 199.58053
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1479541 198.27552
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1521723 195.30848
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1529954 194.68414
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1598997 187.55316
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1600389 187.30374
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1600543 187.27741
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1602700 186.86992
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1603511 186.71005
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1625365 172.31971
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1600233 -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1533101 -
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1623663 -
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1626161 -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1621001 -
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1616226 -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1577977 -
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1626129 -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1619983 -
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1605679 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1470144 -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1575658 -
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1624945 -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1611586 -
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