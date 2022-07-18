İlk ve acil yardım (ATT) bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya başladı. YKS tercihlerini kısa bir süre sonra gerçekleştirmeye başlayacak olan adaylar TYT puanına göre İlk ve acil yardım (ATT) bölümünün üniversitelerdeki taban puanlarını merak ediyor. İşte İlk ve acil yardım (ATT) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki ATT bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için ilk ve acil yardım (ATT) bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|141139
|358.93874
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|176778
|345.04736
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|189925
|340.58701
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|228891
|328.74068
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|233517
|327.44566
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|234718
|327.1094
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|237900
|326.227
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|254018
|322.07272
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|256421
|321.46317
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|270032
|318.18999
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|270963
|317.96758
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|275082
|317.00229
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|277292
|316.51449
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|277437
|316.47853
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|280396
|315.81803
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|284586
|314.88408
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|288138
|314.07262
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|293383
|312.90512
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|294426
|312.67569
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|294862
|312.58302
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|294880
|312.5796
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|295514
|312.44246
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|295692
|312.40724
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|299046
|311.6867
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|305604
|310.3141
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|305826
|310.26123
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|305903
|310.24146
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|309365
|309.52679
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|310278
|309.32987
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|310623
|309.26056
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|311279
|309.13154
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(Ankara) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|313778
|308.61707
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|316966
|307.97232
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|318138
|307.74179
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|323159
|306.74774
|SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|324084
|306.56919
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|325033
|306.37179
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|326340
|306.11066
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|326556
|306.069
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|327325
|305.91284
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|329792
|305.44118
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|331422
|305.13009
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|336040
|304.24023
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|336599
|304.13948
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|337060
|304.05311
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|339104
|303.67072
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|339434
|303.60843
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|341696
|303.19174
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|341945
|303.14651
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|343717
|302.81564
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|346191
|302.36942
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|347243
|302.17079
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|347476
|302.13164
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|348991
|301.85293
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|349153
|301.82371
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|350630
|301.55642
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|353678
|301.00933
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|354985
|300.76445
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|355982
|300.59144
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|356360
|300.5278
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|357455
|300.34759
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|358961
|300.08294
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|360929
|299.74152
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|361664
|299.61608
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|361958
|299.55914
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|362206
|299.51661
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|362970
|299.38961
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|363109
|299.36403
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|363333
|299.32733
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|364481
|299.13281
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|367624
|298.59158
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|368956
|298.35975
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|369024
|298.34839
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|369764
|298.22394
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|372376
|297.77499
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|374077
|297.49734
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|374639
|297.40093
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|374915
|297.35292
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|375068
|297.3216
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|376352
|297.11248
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|379323
|296.61583
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|380606
|296.39609
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|383871
|295.85892
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|384727
|295.71069
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|385755
|295.55347
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|387163
|295.32466
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|388593
|295.08915
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|388924
|295.03778
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|389762
|294.89918
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|391317
|294.64651
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|391873
|294.55962
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|394265
|294.18012
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|396251
|293.87682
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|396670
|293.80778
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|397264
|293.71834
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|398624
|293.50477
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|400228
|293.249
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|401186
|293.10659
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|401478
|293.0658
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|401910
|292.99428
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|401951
|292.98721
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|403101
|292.80826
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|403230
|292.78774
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|406589
|292.25289
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|408746
|291.91527
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|409425
|291.8118
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|410858
|291.59974
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|411146
|291.55511
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|413118
|291.26394
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|413765
|291.17167
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|416352
|290.78645
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|416944
|290.6978
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|417526
|290.60949
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|419160
|290.37228
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|419596
|290.30559
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|419800
|290.27661
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|420596
|290.16416
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|420747
|290.14044
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|420935
|290.10764
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|421291
|290.06031
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|422400
|289.88894
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|425293
|289.46162
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|425633
|289.41279
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|425857
|289.38216
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|426696
|289.2539
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|428046
|289.05553
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|428151
|289.03728
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|428517
|288.98344
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|429144
|288.89069
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|429844
|288.78611
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|429961
|288.77155
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|432405
|288.40977
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|435368
|287.99135
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|442208
|287.01488
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|443262
|286.87022
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|444864
|286.64174
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|444972
|286.6243
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|445148
|286.60221
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|445965
|286.48761
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|446453
|286.42197
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|446820
|286.3671
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|447234
|286.31011
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|447627
|286.25903
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|448872
|286.08712
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|449841
|285.94771
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|452576
|285.56755
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|453047
|285.50123
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|453845
|285.39084
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|454336
|285.32085
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|455364
|285.17887
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|455644
|285.14037
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|456430
|285.02872
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|456742
|284.9837
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|457180
|284.92378
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|457188
|284.92306
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|457887
|284.82492
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|459251
|284.636
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|461759
|284.29573
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|463060
|284.12759
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|465071
|283.85505
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|465671
|283.77168
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|466432
|283.6713
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|466462
|283.66712
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|467269
|283.55573
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|468659
|283.36657
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|471800
|282.95454
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|472506
|282.86539
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|473969
|282.68044
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|474194
|282.65224
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|475386
|282.491
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|478004
|282.15134
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|478416
|282.09865
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|479966
|281.90348
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|481876
|281.65272
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|485159
|281.23783
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|490698
|280.52229
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|491448
|280.42623
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|492672
|280.26597
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|494214
|280.07231
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|495168
|279.95306
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|496268
|279.813
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|496771
|279.74886
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|497045
|279.7118
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|498674
|279.50552
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|499881
|279.35591
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|504955
|278.73755
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|505753
|278.63748
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|508848
|278.23949
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|511651
|277.8956
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|514214
|277.58564
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|514269
|277.57993
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|514866
|277.5056
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|516116
|277.35694
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|520615
|276.82395
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|520776
|276.80385
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|522517
|276.59989
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|524715
|276.34007
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|527769
|275.97553
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|527790
|275.97261
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|529151
|275.81152
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|531900
|275.48822
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|534053
|275.22851
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|544666
|274.00838
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(Ardahan) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|546092
|273.8544
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|549019
|273.5229
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|549174
|273.50629
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|549630
|273.45458
|SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|553792
|272.98186
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|554675
|272.88059
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|555391
|272.80133
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|558005
|272.49867
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|561085
|272.15756
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|561823
|272.07812
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|565095
|271.70984
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|573897
|270.73866
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|580354
|270.04183
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|580427
|270.03417
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|583235
|269.72693
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|595566
|268.40622
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|600855
|267.84065
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|628548
|265.00536
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|632130
|264.64418
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|635569
|264.29506
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|649596
|262.90198
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|664856
|261.43883
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|665198
|261.40599
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|667793
|261.164
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|679216
|260.07937
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|687620
|259.28832
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|692955
|258.79056
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|703302
|257.84842
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|706291
|257.58391
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|715443
|256.75571
|SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|716164
|256.6929
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|743675
|254.28132
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|748845
|253.82934
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|754115
|253.37067
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|779420
|251.22681
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|782263
|250.97917
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|786648
|250.60284
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|799246
|249.54213
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|800636
|249.42234
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|807413
|248.83078
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|821516
|247.66946
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|821672
|247.65576
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|825055
|247.3736
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|825508
|247.33616
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|837553
|246.31951
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|839233
|246.18201
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|849908
|245.2832
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|858818
|244.5251
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|872356
|243.37279
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|872733
|243.33979
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|875299
|243.12092
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|884684
|242.32083
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|897043
|241.25132
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|900290
|240.97485
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|909069
|240.23063
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|922286
|239.08549
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|924559
|238.89105
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|928872
|238.51492
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|932515
|238.19986
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|952078
|236.53124
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|981535
|234.03665
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|989368
|233.3919
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|991248
|233.23977
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|993797
|233.03187
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1010252
|231.67906
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1020180
|230.87335
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1022980
|230.65489
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1024662
|230.51633
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1035765
|229.64501
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1038292
|229.44252
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1049641
|228.55594
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1050427
|228.49146
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1053869
|228.21881
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1056907
|227.97898
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1059479
|227.78231
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1063048
|227.5051
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1066058
|227.27636
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1069405
|227.02071
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1085996
|225.75794
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1100410
|224.67776
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1104250
|224.38886
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1104402
|224.3777
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1117300
|223.42155
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1125624
|222.79607
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1127268
|222.67468
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1137533
|221.91978
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1174818
|219.14092
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1186055
|218.30643
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1189937
|218.00964
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1192402
|217.82517
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1193832
|217.71965
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1197870
|217.41663
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1243278
|214.06832
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1270441
|212.1284
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1281175
|211.37103
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1282911
|211.25049
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1306542
|209.6356
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1314649
|209.08777
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1337190
|207.58578
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1338553
|207.49514
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1360295
|206.0669
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1365204
|205.7422
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1403228
|203.25343
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1410230
|202.7982
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1419910
|202.16683
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1447575
|200.37123
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1459742
|199.58053
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1479541
|198.27552
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1521723
|195.30848
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1529954
|194.68414
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1598997
|187.55316
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1600389
|187.30374
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1600543
|187.27741
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1602700
|186.86992
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1603511
|186.71005
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625365
|172.31971
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1600233
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1533101
|-
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623663
|-
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626161
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621001
|-
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1616226
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1577977
|-
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626129
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1619983
|-
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1605679
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1470144
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1575658
|-
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624945
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1611586
|-
|
Okuyucu Yorumları 0 yorum