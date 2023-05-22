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Göz göze nasıl yazılır, göz göze yazımı nasıl olmalıdır? Göz göze ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

08.05.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz kelime sayısı bakımından oldukça zengin bir dildir. Farklı kökenli kelimeler de dilimizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kadar fazla kelime sayısı bulunduğundan yazım yanlışı yapmak daha olası bir hale gelmektedir. Yazılı metinlerde sıklıkla karşılaşılan hatalar yazım yanlışına sebep olur. Özellikle ikilemeler yazım konusunda en çok hataya düşülen sözcüklerdir. Peki, göz göze yazımı nasıl olmalıdır?

Göz göze nasıl yazılır, göz göze yazımı nasıl olmalıdır? Göz göze ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe farklı kökenli kelimelerin ve Türkçe kökenli kelimelerin yer aldığı çok zengin bir dildir. Kelime sayısı bakımından geniş bir kelime haznesine sahip olan dilimiz, yazılı ve sözlü anlatımda kullanılacak bir çok seçenek sunmaktadır. Yazılı metinlerde kullanılan kelimelerin doğru yazılması çok önemlidir. Genel olarak birleşik sözcükler, ikilemeler ve yabancı kökenli sözcüklerin yazımında hatalarla karşılaşılır. Göz göze yazımı konusunda yanlış yapılabilen bir ikilemedir.

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Göz göze nasıl yazılır?

Türkçede iki kelime bir araya gelip ikilemeleri oluşturur. İkilemelerin yazımında hatalar yapılabilir. Bu iki kelimenin bitişik mi ayrı mı yazılacağı konusunda karışıklık yaşanabilir. Türkçede kelimelerin doğru yazımlarına Türk Dil Kurumu üzerinden ulaşmak mümkündür. Göz göze günlük konuşma sırasında yaygın olarak kullanılan bir ikilemedir. Göz göze birleşik kelimesinin anlamı TDK sözlüklerine göre şöyledir:

  • Birbirine bakar şekilde

Göz göze TDK kurallarına göre ayrı yazılmalıdır. Göz göze birleşik sözcüğü bitişik yazıldığı durumda yazım yanlışına sebep olur. “Göz göze” şeklinde yazılıp ayrı şekilde yazılmalıdır.

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Göz göze ayrı mı yazılır?

Yazılı metinlerde kelimelerin yazılışında oluşan hatalar yazım yanlışına neden olur. Özellikle birleşik sözcükler ve ikilemeler yazım yanlışı ile en çok karşılaşılan kelimelerdir. İki kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bu sözcüklerin bitişik veya ayrı yazılmaları ile ilgili karışıklık yaşanabilir. Göz göze sözcüğü ad durum ekleri ile yapılan bir ikilemedir. İkileme olduğu için göz göze bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır diye karıştırılabilir. Bu şekilde olan ikilemeler ayrı yazılır. Göz göze doğru yazılışı da ayrı olmalıdır. Göz göze ikilemesi “göz göze” şeklinde ve ayrı yazılmalıdır.

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