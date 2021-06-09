SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. İlkay Gündoğan'dan anlamlı bağış

İlkay Gündoğan'dan anlamlı bağış

09.06.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi bonusunu yeni bir suni çim saha yapımına destek olması için Almanya’daki çocukluk kulübüne bağışladı.

İlkay Gündoğan'dan anlamlı bağış

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, İngiliz kulübünün Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldikleri için kendisine ödediği 300 bin Euro’luk başarı bonusunu futbola ilk başladığı kulüp olan Hessler 06 kulübüne bağışladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre kulübün suni bir çim saha inşa etmesi için harekete geçen başarılı oyuncu, yaptığı bu destekle çocukluğunda formasını giydiği kulübün en kısa sürede bir sahaya kavuşmasını sağlayacak. Oyuncunun menajeri ve aynı zamanda amcası olan İlhan Gündoğan yaptığı açıklamada, "Çocukluğumuzun büyük bir bölümünü burada geçirdik. Kulübe hala çok yakınız. İlkay, birçok çocuğun suni bir saha olmadığı için ayrıldığını duyunca bundan çok etkilendi" diye konuştu.

Manchester City formasıyla bu sezon çıktığı 46 maçta 17 gol atma başarısı gösteren 30 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en çok gol attığı sezonunu geride bıraktı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
İngiliz devi milli yıldıza talip olduİngiliz devi milli yıldıza talip oldu
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

İspanyollar, Marcelo transferini duyurdu!

İspanyollar, Marcelo transferini duyurdu!

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

''Gomis ile transferi için görüşeceğiz''

''Gomis ile transferi için görüşeceğiz''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Vincent Aboubakar'a 4 milyon Euro

Vincent Aboubakar'a 4 milyon Euro

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıldız golcü Galatasaray formasını giydi!

Yıldız golcü Galatasaray formasını giydi!

Fenerbahçe'de hoca tamam! Dünya yıldızı ile geliyor

Fenerbahçe'de hoca tamam! Dünya yıldızı ile geliyor

Beşiktaş'tan sezonun ilk transferi

Beşiktaş'tan sezonun ilk transferi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.