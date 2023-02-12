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İlkay Gündoğan deprem bölgesine yardım kamyonu gönderdi

12.02.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, deprem bölgelerine yardım kamyonu gönderdi.

İlkay Gündoğan deprem bölgesine yardım kamyonu gönderdi
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan 7.7 ve 7.6’lık depremler sonrası yardımlar gelmeye devam ediyor.

İngiliz takımı Manchester City’de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu da depremzedeler için bir yardım kamyonu hazırlattı. Gerekli malzemeleri alarak yola çıkan kamyon, Gaziantep/Hatay istikametine gitti.

YUTO NAGATOMO: KALBİM, DUALARIM SİZLERLE

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nagatomo da, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle "Başınız sağolsun, Allah sabır versin. Kalbim, dualarım sizlerle…" ifadelerini kullandı.

Japon futbolcu, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı depremzedelere yardım bilgilerini de kendi sosyal hesabından paylaştı.

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