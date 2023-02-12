İlkay Gündoğan deprem bölgesine yardım kamyonu gönderdi

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan 7.7 ve 7.6’lık depremler sonrası yardımlar gelmeye devam ediyor.

İngiliz takımı Manchester City’de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu da depremzedeler için bir yardım kamyonu hazırlattı. Gerekli malzemeleri alarak yola çıkan kamyon, Gaziantep/Hatay istikametine gitti.

YUTO NAGATOMO: KALBİM, DUALARIM SİZLERLE

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nagatomo da, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle "Başınız sağolsun, Allah sabır versin. Kalbim, dualarım sizlerle…" ifadelerini kullandı.

Japon futbolcu, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı depremzedelere yardım bilgilerini de kendi sosyal hesabından paylaştı.

