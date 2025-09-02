SPOR

İlkay Gündoğan, Galatasaray'a transferi için yola çıktı! Anlaşma tamam, İstanbul'a geliyor

Dün gece Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan Galatasaray, bir yıldız futbolcuyla daha anlaşmaya vardı. Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Yıldız orta saha oyuncusunu taşıyan uçağın, Türkiye'ye geliş saati de belli oldu.

Devrim Karadağ
Dün akşam Uğur Can Çakır'ı 27.5 milyon Euro karşılığında renklerine katan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılılar bir yıldız futbolcuyu daha açıklamak için geri sayıma geçti.

İLKAY GÜNDOĞAN VE KULÜBÜ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Uzun süredir sarı-kırmızılıların gündeminde bulunan tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan ve kulübü Manchester City ile anlaşmaya varıldı.

İMZA İÇİN YOLA ÇIKTI

Kulüpler arasında tüm konularda anlaşmaya varıldığı öğrenilirken, İlkay Gündoğan imza için yola çıktı.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak İngiltere'den havalanırken, Gündoğan'ın saat 16.00 sıralarında İstanbul'da olacağı öğrenildi.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN MAAŞI

Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenen yıldız futbolcunun, yıllık 5 milyon euro maaş alacağı ifade ediliyor.

