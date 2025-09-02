SPOR

Ortalığı karıştıracak bir transfer daha! Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor, anlaşma sağlandı

Süper Lig'de transfer döneminde son viraja girilirken takımlar vitesi yükseltmiş durumda. Birçok isim için transfer söylentileri devam ederken Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder için de çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından takımı Sergen Yalçın'a emanet eden Beşiktaş, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçında deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Siyah-Beyazlılar, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

YENİDEN CENGİZ

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen ve formayı unutan yıldız oyuncu Cengiz Ünder'i yeniden gündemine aldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sergen Yalçın'ın çok istediği 27 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı.

İPTAL OLMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi, maddi nedenler ve taraftarların sosyal medyadaki tepkisi nedeniyle son anda iptal edilmişti.

