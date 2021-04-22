İlkay Gündoğan: Hiç kimse futbolcuları düşünmüyor mu?

İngiltere Premier Lig'de Manchester City formasını giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan attığı tweetlerle gündem oldu. Manchester City formasını giyen Türk asıllı Alman futbolcu attığı tweetlerde, "Tüm bu Süper Lig olayları devam ederken yeni Şampiyonlar Ligi formatı hakkında da konuşabilir miyiz? Gittikçe daha fazla maç... Hiç kimse, bizi, oyuncuları düşünmüyor mu?" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu devamında şu sözlere yer verdi:

"Yeni Şampiyonlar Ligi formatı, Avrupa Süper Ligi'ne kıyasla iki kötüden daha az kötü olanı"

"Şampiyonlar Ligi formatı şu anda harika işliyor ve bu nedenle biz futbolcular ve taraftarlar için dünyadaki en popüler kulüpler turnuvası"

