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İlkay Gündoğan'ın arabasına saldırıldığı ortaya çıktı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 16.06.2018 09:22 | Son Güncelleme

İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin yankıları Almanya'da sürmeye devam ediyor. Almanya'nın Suudi Arabistan ile yaptığı hazırlık maçı öncesinde İlkay Gündoğan'ın arabasına saldırıldığı ortaya çıktı!

İlkay Gündoğan'ın arabasına saldırıldığı ortaya çıktı!

Almanya Milli Takımı'nın oynadığı hazırlık maçlarında Mesut Özil ile birlikte ıslıklanan İlkay Gündoğan hakkında sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

Almanya'nın Suudi Arabistan ile oynadığı hazırlık maçında Alman taraftarlar tarafıdnan yoğun tepkilere maruz kalan ve Löw tarafından desteklenen İlkay Gündoğan'ın otomobiline saldırıldığı öğrenildi.

İlkay'ın Köln'de park halinde bulunan arabasına kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından zarar verildi.

Almanya basınından BILD'de yer alan haberde; İlkay'a yönelik yapılan bu saldırının Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmesiyle ilgisi olup olmadığının kesinleşmediği vurgulandı.

cumhurbaşkanı erdoğan ilkay gündoğan

Ayrıca Almanya basınında; İlkay'ın devlet koruması atanması gerektiği belirtildi ve Köln savcılığının soruşturmayı yürüttüğü kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmeleri sebebiyle uzun süredir tepkilere maruz kalan İlkay Gündoğan ve Mesut Özil, Almanya'nın oynadığı Avusturya ve Suudi Arabistan hazırlık maçlarında Alman taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

(Sporx)

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