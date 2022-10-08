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  4. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'ye Guardiola'dan yanıt gecikmedi

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'ye Guardiola'dan yanıt gecikmedi

08.10.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkay'ın eşinden ilginç bir paylaşım geldi. Türk asıllı dünya yıldızı İlkay'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester'daki yemeklerin 'korkunç' derecede kötü olduğunu ve burada yaşamaktan bıktığını ifade etti. İngiltere'de mutsuz olduğunu ve gezmeye bile çıkmadığını ifade eden Arfaoui, yakın gelecekte İtalya'ya taşınma hayalini kurduğunu söyledi. İlkay Gündoğan'ın eşinin bu sözlerine takımın teknik direktörü Guardiola'dan esprili bir yanıt geldi.

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'ye Guardiola'dan yanıt gecikmedi
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'nin Manchester'daki yemek eleştirilerine Guardiola'dan yanıt gecikmedi.

"HER YERDE KORKUNÇ YİYECEKLER VAR"

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Manchester'daki favori restoranlarını soran bir takipçisine verdiği yanıtta 'gerçek bir İtalyan yemeği, iyi bir sushi ya da sadece taze yiyecek' bulamadığını anlatarak, "Üzgünüm, dürüst olmak gerekirse hiçbiri. İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde korkunç yiyecekler var. Her şey donmuş. Belki Londra’da olabilir ama Manchester’da hiçbir şey yok" dedi.

"SEZONUN GERİ KALANINDA BİR DAKİKA BİLE OYNAYAMAYACAK"

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Sara'nın açıklamaları ve gelen tepkiler Manchester'da bir Tapas restoranın ortağı olan Guardiola'ya da soruldu. Basın toplantısında konuşan Guardiola, tepkileri ciddiye almadı ve "İlkay artık sezonun geri kalanında bir dakika bile oynayamayacak!" diyerek güldü. Manchester City'nin patronu sözlerine şöyle devam etti: "Tabii ki Sara ve İlkay'ı güzel yemek yiyebilecekleri TAST'a davet edeceğim."


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Anahtar Kelimeler:
İlkay Gündoğan guardiola manchester city paylaşım sara arfaoui sezon
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