İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'ye Guardiola'dan yanıt gecikmedi

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'nin Manchester'daki yemek eleştirilerine Guardiola'dan yanıt gecikmedi.

"HER YERDE KORKUNÇ YİYECEKLER VAR"

Manchester'daki favori restoranlarını soran bir takipçisine verdiği yanıtta 'gerçek bir İtalyan yemeği, iyi bir sushi ya da sadece taze yiyecek' bulamadığını anlatarak, "Üzgünüm, dürüst olmak gerekirse hiçbiri. İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde korkunç yiyecekler var. Her şey donmuş. Belki Londra’da olabilir ama Manchester’da hiçbir şey yok" dedi.

"SEZONUN GERİ KALANINDA BİR DAKİKA BİLE OYNAYAMAYACAK"

Sara'nın açıklamaları ve gelen tepkiler Manchester'da bir Tapas restoranın ortağı olan Guardiola'ya da soruldu. Basın toplantısında konuşan Guardiola, tepkileri ciddiye almadı ve "İlkay artık sezonun geri kalanında bir dakika bile oynayamayacak!" diyerek güldü. Manchester City'nin patronu sözlerine şöyle devam etti: "Tabii ki Sara ve İlkay'ı güzel yemek yiyebilecekleri TAST'a davet edeceğim."



