MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlker Aksum ölümden döndü! Motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla attı

İlker Aksum ölümden döndü! Motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla attı

31.05.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kontrolden çıkan otomobiliyle refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'un seyir halindeyken önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Aksum’un otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklenmesi ve tekerleğinin yerinden çıkarak savrulması yer alıyor.

Oyuncu İlker Aksum, 29 Mayıs'ta Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı’na geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi. Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı.

oyuncu-ilker-aksum-motosiklete-carpmamak-icin-manevra-yapinca-takla-atmis_4036_dhaphoto5

Araçta sıkışan Aksum, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı. İlker Aksum, kaza yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Aksum, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

oyuncu-ilker-aksum-motosiklete-carpmamak-icin-manevra-yapinca-takla-atmis_4036_dhaphoto4

Aksum'un, önüne çıkan plakasız motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.

oyuncu-ilker-aksum-motosiklete-carpmamak-icin-manevra-yapinca-takla-atmis_4036_dhaphoto3

"OLACAĞI VARMIŞ"

Kazadan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksum, "Arkadaşlar talihsiz bir kaza geçirdim. Olacağı varmış. Görüntüleri izlediğimde kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah'a şükür hiçbir yerimde bir şey yok. Farkındaysanız kolumda küçük bir çizik var. Gördüğünüz gibi hiçbir yerimde bir şey yok. Bunu da atlatırız inşallah. İlginiz, sevginiz ve yazdığınız o güzel mesajlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yola devam merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum" diye konuştu.

oyuncu-ilker-aksum-motosiklete-carpmamak-icin-manevra-yapinca-takla-atmis_4036_dhaphoto2

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, Aksum’un kaza yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aksum’un kullandığı otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği ve otomobil tekerleğinin yerinden çıkarak savrulduğu görülüyor. Ayrıca takla atan aracın seyir halindeki bir minibüse çarptığı ve çevredekilerin panik anları da kameraya yansıdı.

oyuncu-ilker-aksum-motosiklete-carpmamak-icin-manevra-yapinca-takla-atmis_4036_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu
Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz! Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İlker Aksum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

'Cinsel terapi' bahanesiyle kadınları istismar eden şüpheli tutuklandı

'Cinsel terapi' bahanesiyle kadınları istismar eden şüpheli tutuklandı

Koronavirüsten ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar

Koronavirüsten ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar

İmamın tabureyle saldırdığı müezzinin kafasına 10 dikiş atıldı

İmamın tabureyle saldırdığı müezzinin kafasına 10 dikiş atıldı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü!

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.