İlker Ayrık, Seksenler dizisine döndü

Seksenler dizisi yaz sezonunda ekrana gelmeye hazırlanıyor. Kadrosuna kattığı yeni isimlerle gündemden düşmeyen diziye Çağatay karakterine hayat veren İlker Ayrık yeniden dahil oldu.

Seksenler dizisinin ilk sezonlarında Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi karakterinin oğlu olarak boy gösteren İlker Ayrık, hikâye gereği uzun zaman önce Belçika’ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika’da olan Çağatay bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor.

İLKER AYRIK: BURASI ZATEN BENİM AİLEM

İlker Ayrık’ın Seksenler dizisine geri dönmesiyle beraber, dizide yepyeni, çok eğlenceli bir hikaye de başlıyor. Belçika’da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie ile beraber Rukiye’nin karşısına çıkıyor. Karşısında yabancı bir gelin gören Rukiye’nin tepkisi ve karakterlerin başlarına gelecek olanlar ise büyük merak konusu… İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönmesiyle ilgili “Burası zaten benim ailem gibiydi. Eve geri dönmüş gibi hissediyorum” dedi.

