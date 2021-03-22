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İlker İnanoğlu: Keanu Reeves ve Nicole Kidman ile aynı sınıftaydım

22.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Filiz Akın ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun oyuncu oğlu İlker İnanoğlu, bilinmeyenlerini anlattı. Eğitiminin bir kısmını yurt dışında tamamladığını söyleyen İnanoğlu, dünyaca ünlü oyuncular Keanu Reeves, Kate Hudson ve Nicole Kidman ile aynı sınıfta olduğunu belirtti.

İlker İnanoğlu: Keanu Reeves ve Nicole Kidman ile aynı sınıftaydım

'Yumurcak' karakteriyle küçük yaşta şöhreti yakalayan oyuncu İlker İnanoğlu, özel hayatı ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yurt dışında eğitim aldığı dönemlerde ailesinden uzakta sancılı bir dönem geçirdiğini belirten oyuncu, Hollywood'un önde gelen yıldızlarıyla aynı sınıfta eğitim aldığını söyledi.

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"GÖZÜMÜ AÇTIĞIM İNSANLAR ÇOK ÖZELDİ"

Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan İnanoğlu, küçükken babası Türker İnanoğlu ve annesi Filiz Akın'ın evde senaryo çalışmaları yaparken masa altından onları dinlediğini söyledi.

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İnanoğlu, "Gözümü açtığım insanlar, anlar çok özeldi. Türkan Şoray, Fatma Girik ve siz gibi o zamanın ünlüleriydi. Ben o zaman her çocuğun böyle bir hayatı var zannediyordum. Meğerse bu durum benim için özelmiş. Herkes bana normal geliyordu, hayatımda herkesi ünlü ve herkesin hayatı öyle zannediyordum. O yüzden çok yaramazlık yapıyordum. Belki de o yüzden 'Yumurcak' oldum" dedi.

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"ÇOK ACILI BİR DÖNEMDİ"

Küçük yaşta yurt dışında eğitim aldığını söyleyen oyuncu, "Çok acılı bir dönemdi" diye konuştu. İnanoğlu, "Çünkü baba, anne ayrılmıştı. Beni yurt dışına gönderdiklerinde ne cep telefonu vardı, ne internet... Telefon direkt bağlanmıyordu, santral bağlıyordu. Biriyle konuşmak bir hafta sürüyordu. Telefon gelince kaçırırsan ailenle ayda bir konuşabiliyorsun. Bu sebepten benim için çok acı bir dönemdi" ifadelerini kullandı.

"KEANU REEVES VE NICOLE KIDMAN İLE AYNI SINIFTAYDIM"

Uzun süre Amerika'da yaşayan İnanoğlu, orada iyi bir çevre edindiğini söyledi. Ünlü oyuncu, şu şekilde konuştu: Çok şanslıydım sınıfımda Kate Hudson vardı. Onun da kardeşi var Oliver Hudson, kardeşim diyebileceğim bir insan... Anneleri Goldie Hawn da Amerika’nın büyük starlarından. Bütün hayatım onların evinde geçiyordu. Bu parayla pulla satın alamayacağın bir hayat. Goldie Hawn, bana yardımcı oldu ve sayesinde o kurslara katılabildim. Sınıfımda, yanımda Keanu Reeves, Kate Hundson, Nicole Kidman vardı. Aynı zamanda bir yandan çok tiyatro yaptım. Ufak tefek filmlerde oynadım.
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Şu anda dijital medyaya iki proje hazırladığını belirten İlker İnanoğlu, bu projelerde oyuncu olarak değil, yapımcı olarak yer alacağını belirtti. İnanoğlu, diğer projesi için "Bir Youtube kanalı hazırlığındayım. Talk show yapacağım" dedi.

İnanoğlu, ayrıca oğlu Berker'in oyunculuk yapmak istemediğini ve biyoloji okuduğunu sözlerine ekledi. İlker İnanoğlu, "Ben başta 'Gel oğlum, sinema oku. Deden bu işi yapıyor, ben bu işi yapıyorum' dedim ama istemedi. Amerika'da asistan olarak çalışmaya başladı bile" diye konuştu.


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İlker İnanoğlu Nicole Kidman
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