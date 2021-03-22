İlker İnanoğlu: Keanu Reeves ve Nicole Kidman ile aynı sınıftaydım

'Yumurcak' karakteriyle küçük yaşta şöhreti yakalayan oyuncu İlker İnanoğlu, özel hayatı ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yurt dışında eğitim aldığı dönemlerde ailesinden uzakta sancılı bir dönem geçirdiğini belirten oyuncu, Hollywood'un önde gelen yıldızlarıyla aynı sınıfta eğitim aldığını söyledi.

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIM İNSANLAR ÇOK ÖZELDİ"

Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan İnanoğlu, küçükken babası Türker İnanoğlu ve annesi Filiz Akın'ın evde senaryo çalışmaları yaparken masa altından onları dinlediğini söyledi.

İnanoğlu, "Gözümü açtığım insanlar, anlar çok özeldi. Türkan Şoray, Fatma Girik ve siz gibi o zamanın ünlüleriydi. Ben o zaman her çocuğun böyle bir hayatı var zannediyordum. Meğerse bu durum benim için özelmiş. Herkes bana normal geliyordu, hayatımda herkesi ünlü ve herkesin hayatı öyle zannediyordum. O yüzden çok yaramazlık yapıyordum. Belki de o yüzden 'Yumurcak' oldum" dedi.

"ÇOK ACILI BİR DÖNEMDİ"

Küçük yaşta yurt dışında eğitim aldığını söyleyen oyuncu, "Çok acılı bir dönemdi" diye konuştu. İnanoğlu, "Çünkü baba, anne ayrılmıştı. Beni yurt dışına gönderdiklerinde ne cep telefonu vardı, ne internet... Telefon direkt bağlanmıyordu, santral bağlıyordu. Biriyle konuşmak bir hafta sürüyordu. Telefon gelince kaçırırsan ailenle ayda bir konuşabiliyorsun. Bu sebepten benim için çok acı bir dönemdi" ifadelerini kullandı.