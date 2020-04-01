İlker Kaleli'den Öğretmen dizisi paylaşımı: Derslere mecburen ara verdik

İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı Fox'un sevilen dizisi Öğretmen'in çekimleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Dizinin merakla beklenen 5. yeni bölümü de 1 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanmadı. Öğretmen'in başrol oyuncusu İlker Kaleli ise Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

"DERSLERE MECBUREN ARA VERDİK"

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Derslere mecburen ara verdik bir süre... Ev güzel, hoş da...

Metrekare başına bıraktığım düşünce sayısından volta atacak yer kalmadı. Gitarın tellerini 3 kez değiştirdim, daha okumadığım kitaplarla bakışıyoruz, balkondaki saksılarda yaşam bitmiş, bir sete gittik geldik, hemen trip.. Kediler aynı, kendi OHAL lerini ilan ettiler... Biraz yazmak, bol düşünmek, biraz söylemek, biraz da susmak arasında yeni kainatlar içindeyim, orada çok birşey değişmedi.. Dünya uyanırken bazı gerçeklere, içeriden başka uyanışlara vesile, başka oluşlara gebe ve en önemlisi insan olmanın yeni kazanacağı anlamları çaresizce seyrederek geçen bir yol kenarı pansiyonu hayat şu an herkese... Dikkat edin, mesafe lazım bu ara, hayat her şakayı kaldırmaz ve alacak dersi olana, bütün dünya okuldur."





