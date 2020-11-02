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İlker Kaleli ekrana dönmek için hazırlık yapıyor

02.11.2020 10:47 | Son Güncelleme:
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İlker Kaleli ekrana dönmek için hazırlık yapıyor

İlker Kaleli ekrana dönmek için karar verme aşamasında olduğunu açıkladı. Kaleli, "Televizyon ile dijital platformlar için hazırlanan yeni proje tekliflerini okuyorum. Karar verme aşamasındayım" dedi.

Oyuncu İlker Kaleli, önceki gün motosikletiyle objektiflere yansıdı. Kaskı ve eldivenleri ile tüm önlemleri alan Kaleli, Baltalimanı'ndaki evinden çıkarken görüntülendi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; hava almak için motorla Sarıyer'e kadar gidip, geleceğini söyleyen İlker Kaleli, erken final yapan dizisinin ardından boş durmayacağını dile getirdi.

Oyuncu, "Televizyon ile dijital platformlar için hazırlanan yeni proje tekliflerini okuyorum. Karar verme aşamasındayım" şeklinde konuştu.

Yeni projesi öncesinde kısa süreli bir tatil yapacağı öğrenilen Kaleli, önümüzdeki hafta dalış için üç günlüğüne Kaş'a gidecek.

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