Uyuşturucu soruşturması fuhuşa uzandı! Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü hakkında bir gözaltı kararı daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler gözaltına alınırken, bazı şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan isimler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler arasında yer alan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve yazar Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Burak Doğan'ın haberine göre; uyuşturucu operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen Mert Vidinli ve Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü hakkında fuhuş soruşturması kapsamında da işlem başlatıldı.