MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uyuşturucu soruşturması fuhuşa uzandı! Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü hakkında bir gözaltı kararı daha

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda şüpheli olarak gözaltı kararı verilen Mert Vidinli ve Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü hakkında fuhuş soruşturması kapsamında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Uyuşturucu soruşturması fuhuşa uzandı! Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü hakkında bir gözaltı kararı daha
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler gözaltına alınırken, bazı şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan isimler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler arasında yer alan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve yazar Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katar'da gözaltına alınmıştı! Cihan Şensözlü kimdir, kaç yaşında? Katar'da gözaltına alınmıştı! Cihan Şensözlü kimdir, kaç yaşında?

Uyuşturucu soruşturması fuhuşa uzandı! Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü hakkında bir gözaltı kararı daha 1

Burak Doğan'ın haberine göre; uyuşturucu operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen Mert Vidinli ve Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü hakkında fuhuş soruşturması kapsamında da işlem başlatıldı.

Uyuşturucu soruşturması fuhuşa uzandı! Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü hakkında bir gözaltı kararı daha 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mümine Senna Yıldız'ın evinden neler çıktı neler... Mümine Senna Yıldız kimdir? Mümine Senna Yıldız'ın evinden neler çıktı neler... Mümine Senna Yıldız kimdir?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonu gece saatlerinde başladı! Önce sevgilisi sonra kendisi hakkında yakalama kararı Uyuşturucu operasyonu gece saatlerinde başladı! Önce sevgilisi sonra kendisi hakkında yakalama kararı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katar'da gözaltına alınmıştı! Cihan Şensözlü kimdir, kaç yaşında? Katar'da gözaltına alınmıştı! Cihan Şensözlü kimdir, kaç yaşında?
Mert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya peş peşe yayınladıMert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya peş peşe yayınladı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mert Vidinli Cihan Şensözlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"

İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Bizimle kimse görüşmedi masada yokuz'

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Bizimle kimse görüşmedi masada yokuz'

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.