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Hafızalara kazınan o sahneyi anlattı! İlker Kaleli'den 'Perişan oldum' itirafı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.11.2024 11:31
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Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına konuk olan Poyraz Karayel'in yıldızı İlker Kaleli, dizide oğlu Sinan'ın ölüm sahnesini anlattı. Neler hissettiğini aktaran ünlü oyuncu izleyenleri hüzne boğdu.

Hafızalara kazınan o sahneyi anlattı! İlker Kaleli'den 'Perişan oldum' itirafı...

Türk televizyon tarihinin en çok sevilen dizilerinden biri olan Poyraz Karayel, 2015 yılında yayın hayatına başlamıştı. Poyraz ve Ayşegül'ün aşkını izlediğimiz dizi 2017 yılında ekranlara veda etmişti. İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi finalin üzerinden yıllar geçse de unutulmuyor.

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Dizide Poyraz'ın öldüğünü zanneden Ayşegül'ün karşısında bir anda Poyraz'ı gördüğü sahne diziye damga vuran sahnelerden bir tanesiydi. Dizinin minik Sinan'ı yani Poyraz'ın oğlunun öldürülmesi de tüylerimizi her defasında diken diken ediyordu.

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O SAHNEYİ ANLATTI!

Candaş Tolga Işık'ın Fenomen isimli programa konuk olan dizinin Poyraz'ı İlker Kaleli, Sinan'ın ölüm sahnesini anlattı. "Hayatta insanın, evladının gözünün önünde vurulmasından daha çaresiz bir şey geliyor mu aklına? Daha öresiz çok az şey vardır. Önden ne oynayacağımı hiç bilmediğim sahnelerden biriydi. Böyle sahnelerin zaten provası falan yapılmaz. Bunlar sıcak duygu sahnesidir." dedi.

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"O anın içine bırakıyorsun kendini. Tabii o an biraz beyni yanıltmak gerekiyor. Oyunculuğun yarısı bu, beyin kandırılabilen bir şey. O an onun gerçekliğine inandığı noktada senin gerçeğin o oluyor. İttirme, zorlama bir şey oynamıyorsun. Bırakıyorsun kendini ve bütün vücudun, ruhun, duyguların, psikolojin her şey takip ediyor o gerçekliği. O gün de öyle bir gündü. Özellikle dönüp bakmadım. Sadece ayaklarına bakıyordum. Ayaklarını görüyor olmak bile o gerçekliğin içine çekmişti. Yalan yok ben normalde kendi oynadığım sahneleri izlemem ama perişan olmuştum." ifadelerini kullandı.

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poyraz karayel
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