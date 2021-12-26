İlker Kaleli'ye aşkından kendini sokaklara atmış! Sokaklarda ‘Seviyorum’ diye bağırmış

İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla, 'Pazar Sürprizi'ne konuştu. Özel hayatıyla ilgili ilk kez samimi açıklamalarda bulunan İlker Kaleli'ye olan aşkına dair duygularını ilk kez dile getirdi.

Sıla, Ömür Sabuncuoğlu’nun “Nasıl tanıştınız?” sorusuna, “Nasıl tanıştığımdan daha önemlisi insanın 40 yılı devirdikten sonra aidiyet hissettiği çok özel bir şey yaşamış. Çok beklemişiz ama değmiş" yanıtını verdi.

Sıla, "İlker Kaleli aşkını kelimelere döksen, ne söylersin?" sorusuna ise, "Onun için yeni şarkılar yazdım. Tam tarih söylemek doğru olmaz ama baharda yeni şarkılarla buluşacağız" yanıtı verdi.

"BODRUM SOKAKLARINDA 'SEVİYORUM' DİYE HAYKIRDIM"

"Yaptığın en çılgınca şey neydi?" sorusuna ise Sıla'dan itiraf geldi. Sıla açıklamasında “Yazın acayip gaza gelip koşarak dışarı çıkıp ‘Seviyorum’ diye bağırmışlığım var. 'Heyt kalkın ulen' diye sokaklarda bağıra çağıra gezdim" dedi.



