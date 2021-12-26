MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlker Kaleli'ye aşkından kendini sokaklara atmış! Sokaklarda ‘Seviyorum’ diye bağırmış

İlker Kaleli'ye aşkından kendini sokaklara atmış! Sokaklarda ‘Seviyorum’ diye bağırmış

26.12.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla yazın sevgilisiyle Bodrum'da tatil yaparken gaza gelmiş. Sıla yaşadığı aşkla ilgili yaptığı açıklamada “Yazın acayip gaza gelip koşarak dışarı çıkıp ‘Seviyorum’ diye bağırmışlığım var" dedi.

İlker Kaleli'ye aşkından kendini sokaklara atmış! Sokaklarda ‘Seviyorum’ diye bağırmış

İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla, 'Pazar Sürprizi'ne konuştu. Özel hayatıyla ilgili ilk kez samimi açıklamalarda bulunan İlker Kaleli'ye olan aşkına dair duygularını ilk kez dile getirdi.

Sıla, Ömür Sabuncuoğlu’nun “Nasıl tanıştınız?” sorusuna, “Nasıl tanıştığımdan daha önemlisi insanın 40 yılı devirdikten sonra aidiyet hissettiği çok özel bir şey yaşamış. Çok beklemişiz ama değmiş" yanıtını verdi.

Sıla, "İlker Kaleli aşkını kelimelere döksen, ne söylersin?" sorusuna ise, "Onun için yeni şarkılar yazdım. Tam tarih söylemek doğru olmaz ama baharda yeni şarkılarla buluşacağız" yanıtı verdi.

"BODRUM SOKAKLARINDA 'SEVİYORUM' DİYE HAYKIRDIM"

"Yaptığın en çılgınca şey neydi?" sorusuna ise Sıla'dan itiraf geldi. Sıla açıklamasında “Yazın acayip gaza gelip koşarak dışarı çıkıp ‘Seviyorum’ diye bağırmışlığım var. 'Heyt kalkın ulen' diye sokaklarda bağıra çağıra gezdim" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yurt dışından özel tuvalet kağıdı getirtiyor! "İnsan parayı bulunca bilmem neresine sürermiş"Yurt dışından özel tuvalet kağıdı getirtiyor! "İnsan parayı bulunca bilmem neresine sürermiş"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Samimi açıklamaları dikkat çekti! "Bir insanın fantezisi olması..."Samimi açıklamaları dikkat çekti! "Bir insanın fantezisi olması..."
Anahtar Kelimeler:
İlker Kaleli Sıla Gençoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Açık açık anlattı: "Vücut hatlarım belli diye..."

Açık açık anlattı: "Vücut hatlarım belli diye..."

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Kayınpederiyle ezber bozan poz

Kayınpederiyle ezber bozan poz

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı!

Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştı!

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş insanıyla görüntülendi!

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş insanıyla görüntülendi!

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.