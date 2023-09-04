EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. İlkokul 1. sınıflar ne zaman açılacak 2023, bugün mü? Okullar ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB takvimi

İlkokul 1. sınıflar ne zaman açılacak 2023, bugün mü? Okullar ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB takvimi

04.09.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkokul 1. sınıflara ilişkin araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) her yıl okullar açılmadan önce yayımladığı eğitim takvimi doğrultusunda yaz, ara ve yarıyıl tarihleri belli oluyor. Peki, İlkokul 1. sınıflar ne zaman açılacak, bugün mü? Okullar ne zaman başlıyor? İşte, 2023-2024 MEB takvimi...

İlkokul 1. sınıflara dair arama motorlarında sorgulama yapılmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2023-2024 Eğitim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Fakat okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencilerinin okula uyum programı bugün başlayacak.

1. SINIF OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, BUGÜN MÜ?

Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

2023 - 2024 OKUL TATİL TARİHLERİ

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
ikinci ara tatil ise 8 ile 12 Nisan tarihleri arası olacak.

2023 - 2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gayrimenkul endüstrisinin ilk girişimcilik merkezi açılıyorGayrimenkul endüstrisinin ilk girişimcilik merkezi açılıyor
Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandıÖğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı
Merakla bekleniyordu! KPSS sonuçları açıklandıMerakla bekleniyordu! KPSS sonuçları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
meb okullar ne zaman başlıyor

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.