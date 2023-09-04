İlkokul 1. sınıflar ne zaman açılacak 2023, bugün mü? Okullar ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB takvimi

İlkokul 1. sınıflara dair arama motorlarında sorgulama yapılmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2023-2024 Eğitim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Fakat okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencilerinin okula uyum programı bugün başlayacak.

1. SINIF OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, BUGÜN MÜ?

Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

2023 - 2024 OKUL TATİL TARİHLERİ

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

ikinci ara tatil ise 8 ile 12 Nisan tarihleri arası olacak.

2023 - 2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.



