İlkokul 1. sınıflar ne zaman açılacak 2023, bugün mü? Okullar ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB takvimi

İlkokul 1. sınıflara dair arama motorlarında sorgulama yapılmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2023-2024 Eğitim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Fakat okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencilerinin okula uyum programı bugün başlayacak.
Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
ikinci ara tatil ise 8 ile 12 Nisan tarihleri arası olacak.
2023 - 2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.