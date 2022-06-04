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İlkokul öğrencilerinin ördekli "Karayolları Trafik Haftası" videosu ilgi gördü

04.06.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkokul öğrencilerinin ördekli "Karayolları Trafik Haftası" videosu ilgi gördü

Sakarya'da yaşayan iki kardeş, ördekleriyle hazırladığı video aracılığıyla trafik kurallarını hatırlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünün Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği video yarışmasına katılan 4. sınıf öğrencisi Şamil ve 1.sınıfa giden kardeşi Zehra Durmuş, ördekleriyle trafik kurallarını anlattıkları bir video çekti.

"Donald" adını verdikleri ördeğin kendileriyle uyum içerisindeki hareketlerinin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü.

Durmuş ailesine sürpriz ziyaret gerçekleştiren polis memurları, çocuklara yarışma hediyelerini teslim etti.

Ördek Donald'a da kırmızı düdük hediye eden ekipler, duyarlı davranışlarından dolayı Durmuş kardeşleri tebrik etti.

Durmuş kardeşlerin yarışmaya katıldığı videoda araçların dönüşlerde sinyal vermesi gerektiği, yayalara yol verilmesi ve kırmızı ışık kuralına uyulması anlatıldı.

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