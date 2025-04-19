İlkokul ve anaokulu eğitim ücretleri rekora koşuyor! Harvard, Oxford gibi üniversiteleri yakaladılar...

2025-2026 eğitim-öğretim yılı içerisinde, özel okul fiyatları özellikle okul öncesi eğitim için KDV dahil 1 milyon 419 bin 775,5 TL, ilkokul 1. sınıf için ise 1 milyon 315 bin 842 TL talep ediyor.

ANAOKULU VE İLKOKUL ÜCRETLERİ ZİRVEDE

Bazı okullarda anaokulu ücreti 1 milyon 22 bin 923 TL, 1. sınıf ücreti 955 bin 420 TL olarak açıklandı. Bir başka okulda ise, anaokulu 800 bin TL, ilkokul 1. sınıf 530 bin TL. Diğer okullarda da durum farklı değil; 1 milyon 210 bin TL ile 966 bin TL arasındaki fiyatlarla dikkat çekiyorlar.

ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİNİ AŞTILAR

Özel okulların eğitim ücretleri, Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin tıp ve hukuk gibi bölümlerini geride bıraktı. Örneğin, Harvard Üniversitesi’nin yıllık ücreti yaklaşık 2,2 milyon TL, Oxford 1,7 milyon TL, Cambridge 1,52 milyon TL, LSE 1 milyon TL ve Bristol Üniversitesi 755 bin TL. Bazı anaokullarının ücretleri, bu dünyaca ünlü üniversitelerle yarışıyor.

VELİLER KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Bu rekor ücretler, velileri zor durumda bırakıyor. Eğitim kalitesine vurgu yapan okullar, yüksek ücretleri gerekçelendirirken, aileler bütçelerini dengeleme telaşında.

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