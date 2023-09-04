İLKOKUL VE ORTAOKUL AÇILIŞ TARİHLERİ 2023: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve lise MEB 2023-2024 takvimi

Okulların açılış tarihi internette araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı. ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yeni eğitim döneminin başlangıç tarihine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, MEB 2023-2024 takvimi ile okulların açılış tarihleri...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2023-2024 Eğitim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

16 Haziran 2023 tarihinden beri yaz tatilinde olan milyonlarca öğrenci, 11 Eylül itibariyle ders başı yapacak.

OKUL UYUM HAFTASI BAŞLADI

Okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencilerinin okula uyum programı bugün itibarıyla başladı.

