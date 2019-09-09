Mynet Trend

İlkokulun önünde iğrenç olay! Duraktaki erkek çocukları taciz etti

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

Bartın'da, Ahmet T.'nin (85), okul önündeki durakta bekleyen çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu görenler, tepki gösterip, polise haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün, Demirciler Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu'nun önünde meydana geldi. Ahmet T., okul önündeki durakta bekleyen 9- 11 yaşlarındaki 3 erkek çocuğuna para verirken, tacizde bulundu. Bunu gören çevredekiler, Ahmet T.'ye tepki göstererek, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çocukların ifadesine başvurup, Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Bu sırada çevrede bulunanlar, polis aracına bindirilen Ahmet T.'ye vurmaya çalıştı. Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet T.'nin, daha önce de gözaltına alınıp, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)

Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesiSansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi
Genç kıza dehşeti yaşatmışlardı! Yeni gelişmeGenç kıza dehşeti yaşatmışlardı! Yeni gelişme
Görenler inanamıyor! Bunu içiyorlarGörenler inanamıyor! Bunu içiyorlar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın taciz gözaltı

En Çok Okunan Trend Haberler

Antalya'da akılalmaz görüntü! Kaldırıma yatıp uyudu

Antalya'da akılalmaz görüntü! Kaldırıma yatıp uyudu

Demet Akalın'dan mağlubiyet sonrası olay mesaj

Demet Akalın'dan mağlubiyet sonrası olay mesaj

Paylaşımlarına Murat Cemcir'den yorum gecikmedi

Paylaşımlarına Murat Cemcir'den yorum gecikmedi

Ünlü teknik direktör görevinden istifa etti

Ünlü teknik direktör görevinden istifa etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
ya amca ne ediosun sen ya. bi ayağın çukurda artık yaş demiş 85 sana nasıl beddua edilirki ne tur bi beddua edilir. allahım sen ıslah et artık bu insanları ya
Akli dengesi yerinde olmayanlar bu gibi sapıkları serbest bırakanlardır
Yaş 85 iş bitmemiş...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Üçüncü kez hakim karşısına çıktılar

Genç kıza dehşeti yaşatmışlardı! Yeni gelişme

500 yıllık kuyulardaki kar suyu ile serinliyorlar

Görenler inanamıyor! Bunu içiyorlar

9 kız öğrencisini öpüp taciz etmekle suçlanıyordu! O öğretmen için mahkemeden flaş karar

Öğretmene, 5 kız öğrencisine 'sarkıntılık' suçundan 23 yıl hapis

Antalya'da akılalmaz görüntü! Kaldırıma yatıp uyudu

Antalya'da akılalmaz görüntü! Kaldırıma yatıp uyudu

Aksaray'da dehşet! Önce polise yumruk attı, sonra kendini kesti

Önce polise yumruk attı, sonra kendini kesti

Görenler şaşkına döndü! Tehlikeyi umursamadan bir de el salladılar!

Tehlikeyi umursamadan bir de el salladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.