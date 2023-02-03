Yanı sıra nasıl yazılır, yanı sıra yazımı nasıl olmalıdır? Yanı sıra ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimize ne kadar hâkim olduğumuzu düşünüyor olsak bile kelimelerin ayrı ya da birleşik yazılıp yazılmadığını karıştırıyor olabiliriz. Hem birçok kelimeyi cümle içinde kullanmamız hem de kelime bakımından zengin bir dile sahip olmamız yanlış yapmak için bazı sebepler arasında yer alıyor. Pek çok konuda olduğu gibi yazım yanlışları da araştırılarak yanlış yapmanın önüne geçilebilir. Kelimeleri doğru kullanmak iyi bir iletişimin sırrıdır

Yanı sıra nasıl yazılır konusu en çok araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yanı sıranın birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır diye bakıldığı zaman yanı sıra TDK kurallarına göre ayrı yazılır. Bu noktada şu kural hatırlatılmalıdır: İç, sıra ve dış kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Kelimenin doğru yazılımı Türk Dil Kurumuna göre ayrı yazılmasıdır. Kelimelerin birleşik kelime oluştururken anlamlarının değişip değişmemesine bakılması gerektiği gibi hangi kelimelerle de oluşturulduğuna bakmak gerekir. Kelimeler anlam değişikliğine uğruyor olsa bile bazı belirli kelimelerle oluşturulduklarında ayrı ya da bitişik yazılabilir. Bu bağlamda "Yanı sıra ayrı mı yazılır?" sorusuyla karşılaşıldığı zaman ayrı yazılır cevabı verilebilir.

Yanı sıra yazımı örnekleri

Cümle içinde kullanılan kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunu merak etmek oldukça normaldir. "Yanı sıra bitişik mi yazılır?" sorusu da yine merak edilen kelimelerden biridir. Yanı sıra Türk Dil Kurumuna göre "birlikte" ve "yanında, beraberinde" anlamlarını ifade eder. Cümle içinde bu anlamlarda kullanılan yanı sıra doğru yazılışı ayrı yazılmasıdır. Yanı sıra kelimesi cümle içinde doğru bir şekilde yazılmak isteniyor ise ayrı ayrı yazmak gerekir. Yanı sıra doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler verilebilir: