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Sağ olsun nasıl yazılır? Sağ olsun ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

29.01.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sözcüğün veya sözcük öbeğinin ayrı veya bitişik olarak yazıldığı durumlar vardır. Sözcüklerin doğru yazılışlarının sıklıkla araştırılmasının nedeni de temelde budur. Yani günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan sözcüklerin bile ayrı mı bitişik mi yazıldığı unutulabilir. Dolayısıyla TDK kapsamındaki güncel bilgilerden yola çıkılarak sağ olsun sözünün nasıl yazıldığı açıklanmalıdır. İki farklı anlamda kullanılan sağ olsun doğru yazılışı nedir?

Sağ olsun nasıl yazılır? Sağ olsun ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan sözler arasında teşekkür ederim, sağ olsun ve hoşça kal gibi kalıplar bulunur. Bu sözler arasındaki sağ olsun iki arklı alanda kullanılır. Sağ olsun temel olarak birisi için sitem yollu bir şey söyleneceği zaman söyleyenin iyi niyetini belirtmek için sözün başında kullanılan bir ifadedir. Aynı zamanda bir kişiye güven duyulduğu zaman da bu ifade kullanılır. Dolayısıyla konuşma dilinin vazgeçilmez sözleri arasında sağ olsun ifadesi ön plana çıkar. Sağ olsun sözünün bitişik mi ayrı mı yazıldığının net bir şekilde açıklanması da bu bakımdan oldukça önemlidir. Bitişik olarak yazılan bir sözcük gibi söylenen sağ olsun sözünün doğru yazılışının bilinmesi, bu sözün yazılı metinlerde yazım kurallarına uyularak kullanılmasını mümkün kılacaktır.

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Sağ olsun nasıl yazılır?

Sıklıkla kullanılan sağ olsun sözünün TDK kapsamında belirtilen doğru yazılışı ile anlamı detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Sağ olsun doğru yazılışı ve TDK tarafından belirtilen temel anlamı aşağıdaki gibidir:

  • Biri için sitem yollu bir şey söyleneceği zaman söyleyenin iyi niyetini belirtmek amacıyla sözün başına getirilen bir söz
  • Bir kişiye güven duyulduğu zamanlarda kullanılan bir söz.

Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda "Sağ olsun ayrı mı yazılır?" sorusunun evet olarak yanıtlanması gerekir. Çünkü bu söz, sağ ve ol sözcüklerinin oluşturduğu bir sözcük öbeğidir. Dolayısıyla "Sağ olsun bitişik mi yazılır?" sorusuna da "hayır" yanıtı sunulmalıdır. Nitekim günlük yaşamda bu sözün bitişik olarak yazıldığını düşünerek yazım kurallarını ihlal eden kişilere sıklıkla rastlanır. Sağ olsun TDK yazım kuralları doğrultusunda ayrı yazılması gereken bir kelimedir.

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Sağ olsun yazımı ile örnek cümleler

Pek çok kişi sağ olsun yazımının bitişik olduğunu sansa da bu sözün ayrı olarak yazıldığı bilinir. Çünkü sağ olsun bitişik olarak yazılan bir birleşik kelime değildir. Dolayısıyla sağ olsun doğru yazılışı ayrı olduğunun açıklanması ile birlikte bu sözün kullanıldığı örnek cümleler de aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Sağ olsun, yardımları sayesinde muhteşem bir çalışmaya imza attık.
  • Babası sağ olsun yokluğunda bile çocuğuna hiç yalnız hissettirmedi.
  • Eşim sağ olsun her konuda bana destek olduğu gibi yol gösterici olmasıyla da sorunları çözer.
  • Sağ olsun, beni hiç bir zaman dinlemedi.
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