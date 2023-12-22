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İLLEGAL HAYATLAR KONUSU VE OYUNCULARI! İllegal Hayatlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Röportaj Adam'ın filmi TV'de ilk kez!

22.12.2023 20:07 | Son Güncelleme:
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İllegal Hayatlar konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Sosyal medyada gündem ile alakalı videolar paylaşarak ve Röportaj Adam adıyla tanınan Mahsun Karaca'nın ilk filmi televizyonda ilk kez Fox TV'de ekrana geliyor. Başrollerde gerçekte de kuzen olan Mahsun Karaca, Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman'ın olduğu film merakla bekleniyor. Peki, İllegal Hayatlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Röportaj Adam'ın filmi TV'de ilk kez!

İllegal Hayatlar filmi Fox TV'de televizyonda ilk kez yayınlanıyor. Saat 20.00'de başlayan film, üç kafadarın köşeyi dönme hikayesini konu alıyor. Bolca göndermenin olduğu film büyük bir ilgiyle izlenmişti. Bu akşam ilk kez yayınlanacak olan İllegal Hayatlar filminin konusu ve oyuncuları ile çekim yeri araştırılıyor. İşte İllegal Hayatlar filmi ile ilgili detaylar...

İLLEGAL HAYATLAR KONUSU

Mahsun, Şahin ve Mehmet, Adana’nın varoşlarında, çeşitli dernek isimleri altında kaçak kumarhane işleterek hayatlarını sürdüren üç arkadaştır. Fakat son zamanlarda artan polis baskınları yüzünden mekanları art arda mühürlenir. Büyük zarara uğrar ve işlerini yapamaz hale gelirler. Adeta dibe vurmuşlardır. Fakat hırslı ve gözü kara ekibimiz çok geçmeden yeni ve iddialı bir başlangıç yapacak o muhteşem ﬁkri bulurlar; siyasi parti kurmak!

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Bir siyasi parti adı altında kumar oynatmanın dünyanın en akıllıca planı olduğuna inanmakta hiç zorlanmayan ekibimiz hazırlıklara başlar, Liberal Muhafazakâr Komünist Parti (LMKP) adında, seçmen kitlesinin %99,8’inin siyasi görüşünü kapsayacağını düşündükleri partiyi kurarlar. Başlarda her ne kadar kaçak kumar işini maskelemek amacıyla bu işe girmiş olsalar da, yavaş yavaş siyaset onları içine çekecek ve bu durum eğlenceli bir hikayeye dönüşecektir.

İLLEGAL HAYATLAR OYUNCULARI

Mahsun Karaca - Mahsun

Müjde Uzman - Şeyma

Bülent Çolak - Koray

Şahin Sarsu - Şahin

Mehmet Kahraman - Mehmet

Uğur Sarhan - Veysel

Okan Has - Nuri

Ali İhsan Varol - Gazeteci

Cenk Çelik - Muro

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