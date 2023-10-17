İllere göre ara tatil uygulaması! Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklaması sonrası gündeme gelmişti, çalışma başlatıldı

Ara tatil uygulamasının devam edip etmeyeceği merak edilirken, çok konuşulacak yeni bir iddia ortaya atıldı. 2019 yılında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından hayata geçirilen ara tatil uygulamasının, bundan sonra bölge ve illere göre yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma başlattığı belirtildi.

BAKAN TEKİN: "ARA TATİL BÖLGESEL OLARAK UYGULANABİLİR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?” sorusu üzerine Bakan Tekin, “Velilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Her il bazlı, iklim koşulları olarak, coğrafi mesafeler uzaklıklar bunlar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler valiliklere bırakılabilir” yanıtını vermişti.

Edinilen bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hali hazırda devam eden ara tatil uygulamasının bu yıl gözlemlenmesi ve değerlendirilmesinin ardından gelecek yıllarda uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar verilmesi öngörülüyor.

BÖLGELERE VE İLLERE GÖRE ARA TATİL UYGULAMASI

İlköğretim ve ortaöğretimde ara tatil uygulamasının devam etmesi halinde Bakanlıkça ara tatillerin bölgelere ve illere göre yapılması bekleniyor. Bu yılki değerlendirme sonucunda ara tatillerle ilgili olumsuz durum gözlenmesi durumunda ise ara tatil uygulamasından vazgeçilmesi öngörülüyor.

ARA TATİL UYGULAMASI ZİYA SELÇUK DÖNEMİNDE GETİRİLMİŞTİ

Ara tatil uygulaması 2019 yılında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından hayata geçirilmişti. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için gerçekleştirilmesi planlanan ara tatil tarihleri ise şöyle:

“Birinci dönem ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.”

(İHA)

