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İlyas Salman Meral Akşener'e sert çıktı! ''Helal etmiyorum''

03.03.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün yaptığı açıklamasıyla altılı masadan kalktıklarını duyurdu. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaptı ve "Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış" dedi. Akşener'in bu açıklamalarının ardından İlyas Salman isyan etti.

İlyas Salman Meral Akşener'e sert çıktı! ''Helal etmiyorum''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının ele alındığı Altılı Masa toplantısının ardından, partisinin milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle görüştü. Akşener toplantı sonrası sert ifadeler kullandı.

Akşener, masaya aday olarak Yavaş ve İmamoğlu'nun ismini sunduklarını açıkladı. Akşener'in açıklaması sonrası İlyas Salman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

''HELAL ETMİYORUM''

Usta sanatçı İlyas Salman, "Hepsi bir kenara, sırf haysiyetsiz trolleri bize güldürdüğünüz için bile alacağınız olsun Meral hanım. Bir de lütfen bir daha grup toplantılarınızda benim repliklerimden alıntı yapmayın. Elbette alıntının telifi olmaz ama içime sinmiyor, helal etmiyorum."

ilyas salman twit

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