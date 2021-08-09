MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlyas Yalçıntaş koronavisüre yakalandı

İlyas Yalçıntaş koronavisüre yakalandı

09.08.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, sosyal medya hesabından koronavisüre yakalandığını duyurdu.

İlyas Yalçıntaş koronavisüre yakalandı

Katıldığı bir yarışma programında seslendirdiği ‘İncir’ parçasıyla ünlenen şarkıcı İlyas Yalçıntaş, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Haberi Instagram hesabından duyuran Yalçıntaş şu ifadeleri kullandı:

“Merak edip soran dostlar için; evde karantinadayım. İlk gün biraz halsizlik vardı. Şu an durumum gayet iyi. Sadece tat ve koku kaybı yaşıyorum ancak o da giderek azalıyor. Aşılarımı olduğum için hastalığı çok hafif geçiriyorum. Lütfen siz de aşılarınızı olmayı ihmal etmeyin. En kısa zamanda aranıza döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum.”

ing1-660x340

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz
'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu
Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruzEce Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İlyas Yalçıntaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Gece yarısı sevgilisinin kapısına dayandı

Gece yarısı sevgilisinin kapısına dayandı

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Polis olmak isteyenler dikkat! 2 bin 500 kişi alınacak

Polis olmak isteyenler dikkat! 2 bin 500 kişi alınacak

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Seks Müzesi paylaşımı başına bela oldu! Müze müdüründen mesaj

Seks Müzesi paylaşımı başına bela oldu! Müze müdüründen mesaj

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Gören bir daha baktı! Bir de arkasını görün

Gören bir daha baktı! Bir de arkasını görün

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Kimse bilmiyor! Meğer o ünlü isimle evliymiş

Kimse bilmiyor! Meğer o ünlü isimle evliymiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.