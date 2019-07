İmam, cami bahçesini lunaparka çevirdi!

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Barbaros Mahallesi Merkez Camiinde imam olarak görev yapan, Kadir Çelikiz, çocukların camiye ve yaz aylarında düzenlenen Kur’an kurslarına ilgisini arttırmak için yaptığı çalışmalarla görenleri şaşırtıyor. Diyanet işleri Başkanlığı tarafından “Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur’an olsun” sloganı ile her yaz çocuklar için her camide ücretsiz olarak açılan Kur’an kurslarından bulunduğu Barbaros Mahallesi Merkez Camii’nin İmam Hatibi Çelikiz, çocukların Kur’an kursuna ve camiye olan ilgisini arttırmak için yıllardır çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Çelikiz, sponsorlar aracılığıyla her hafta cami bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Her Pazartesi günü kurstaki derslerin tamamlanmasının ardından çocuklar, cami bahçesinde tiyatro gösterimini izleme, kurulan oyun gruplarında oynama ve pamuk şeker ve patlamış mısır gibi çeşitli ikramlardan alma fırsatı buluyor. Cami bahçesine kurulan tiyatro sahnesinde uzman tiyatro ekibi tarafından çocukların çevre benzeri konularda bilinçlenmesini amaçlayan oyunlar sahneleniyor. Tiyatro gösteriminin ardından çocuklar, adeta lunaparka dönüştürülen cami bahçesinde şişme oyun gruplarında doyasıya eğleniyor.

Cami bütçesinden bir kuruş bile almadan projesini yürüten Çelikiz, çocuklara eğlenerek eğitim vermeyi istediğini belirterek, “Bu projeyi başlatabilmek için insanın çocukluğuna girmesi lazım, çocukken yaşayamadıklarını camiye gelen çocuklara yaşatması lazım. Biz de çocukken caminin içerisinde çocuklara ses yapıyorsun, gürültü yapıyorsun diyerek bazen ufak tefek kızan büyüklerimiz oluyor. Onlardan biz de nasibimizi almıştık. Dedik ki biz büyürüz bir göreve geliriz. Biz bu çocuklara kendimizi adarız, aslında onun meyvesidir bu. Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl yaz Kur’an kurslarını farklı bir temayla işler ve bu yıl da gerçekten güzel bir temayla 17 Haziran’da tüm cami ve Kur’an kurslarımızda yaz Kur’an kurslarımız başladı. Diyanet İşleri Başkanlığımız ‘Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur’an olsun’ dedi. Biz de camileri dolduran bu çocuklarımızın ahlakının Kur’an olabilmesi için onları eğlenerek öğrenmeye teşvik etmeye gayret ediyoruz” dedi.

GEÇEN YIL 150 ÇOCUK VARDI, BU YIL İSE...

Yapılan etkinlikler sayesinde her yıl kursa olan talebin arttığını ifade eden Çelikiz, “Her hafta uzman tiyatro ekibiyle onları hem eğlendiriyoruz hem de öğretiyoruz. Ben yaklaşık 10 yıldır bu camide görev yapıyorum. Her yıl bizim yapmış olduğumuz farklı faaliyet ve hizmetler çocuklarımızı bir sonraki yıl; ‘Bir an önce yaz kursu açılsın da camiye koşayım, hocamla hem öğrenip hem eğleneyim’ mantığı içerisine itiyor. Geçtiğimiz yıl bizi öğrenci sayımız 150 kadardı, bugün 250’nin üzerinde öğrencimiz var. Geçtiğimiz cuma namazına hazırlanırken tam vaaz için camiye çıkacaktık. İki üç tane genç yavrumuzu gördüm. Dedim ki sizi birkaç gündür göremiyorum, neredeydiniz? Onlar da ‘Hocam biz kursa karşı mahalleden geliyorduk. Babamız burası uzak diye bizi kendi mahallemizdeki camiye göndermek istedi. Ama biz buraya gelmek istiyoruz’ dediler. Bu gibi mutluluk veren durumlarla da karşılaşabiliyoruz” diye konuştu.