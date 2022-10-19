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İmam Hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle mahkemelik olmuştu! Gülşen'den duruşma öncesi yeni talepler: Tanık olarak çağrılsınlar

19.10.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Gülşen'in konserinde İmam Hatip liseliler hakkında kullandığı sözler hakkında açılan davayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cuma günü hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Gülşen, mahkemeye sunduğu yazılı dilekçesinde bazı taleplerde bulundu. Söz konusu ifadeleri kullandığı sahne arkadaşının ve o anlara ilişkin videoyu sosyal medyadan paylaşan kişilerin de tanık sıfatıyla çağrılmasını isteyen Gülşen, ayrıca yurt dışı yasağı imza şartıyla ilgili de talepleri oldu.

İmam Hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle mahkemelik olmuştu! Gülşen'den duruşma öncesi yeni talepler: Tanık olarak çağrılsınlar

Şarkıcı Gülşen'in konserinde kullandığı sözlere ilişkin video konserden 4 ay sonra paylaşılınca gündeme oturmuş, şarkıcının sözleri tepkilere yol açmıştı. Tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gülşen, cuma günü mahkeme hakim karşısına çıkacak. Gülşen, mahkemeye sunduğu yazılı dilekçesinde bazı taleplere yer verdi. Dilekçede, Gülşen'in sorgusunun alınmasının ardından adli kontrol tedbirlerinin tümünün kaldırılması, diğer duruşmalardan vareste tutulması talebi de yer aldı.

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SORUŞTURMADAN SONRA TUTUKLANMIŞTI

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında İmam Hatip Liselilere hakaret ettiği iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

EV HAPSİ, YURT DIŞI YASAĞI VE İMZA ŞARTI

Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu, 29 Ağustos'ta Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verildi. İddianameyi kabul eden mahkemenin, adli kontrollerin devamı yönünde karar vermesinin ardından Gülşen'in avukatlarının yaptığı itiraz üzerine İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, ev hapsinin kaldırılarak yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve en yakın karakola her hafta perşembe günü imza atma şartı da koydu.

DURUŞMA ÖNCESİNDE SAVUNMA DİLEKÇESİ SUNULDU

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Ekim Cuma günü ilk kez yapılacak duruşma öncesinde Gülşen'in avukatı Emek Emre aracılığıyla savunmasının bir kısmı mahkemeye sunuldu. Savunma dilekçesinde, Gülşen'in söylemini sahne arkadaşı Miraç Çelenk'e yönelik söylediği belirtilerek, mahkemede tanık olarak dinlenmesi için çağrılması talep edildi.

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"VİDEONUN BAŞI VE SONU KESİLDİ, SUÇLAYICI GÖSTERİLMEYE GAYRET EDİLDİ"

Gülşen'in paylaşılan videolarının başı ve sonu kesilerek suçlayıcı gösterilmeye gayret edildiği de ifade edilen dilekçede, videonun kesilmemiş hali de mahkemeye sunuldu. Videonun 24 Ağustos'ta TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaşıldığı anlatılan dilekçede, videoyu ilk olarak paylaşan Emre Arslan isimli kişinin de tanık sıfatıyla çağrılması istendi.

"SUÇ GERÇEKLEŞMEDİ"

Dilekçede, söz konusu konserin üzerinde 4 ay bir hafta geçtiği, videonun neredeyse tüm vatandaşlar tarafından izlendiği ancak suçun en önemli unsuru olan açık ve yakın tehlike hususunun gerçekleşmemesi nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunun da gerçekleşmediği vurgulandı.

Dilekçede, Gülşen'in sorgusunun alınması sonrasında adli kontrol tedbirlerinin tümünün kaldırılarak diğer duruşmalardan vareste tutulması da talep edildi.

(DHA)

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Gülşen mahkeme dava
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