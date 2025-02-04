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İmam hatip nasıl yazılır? İmam hatip ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır? İmam hatip küçük harfle mi yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
15.01.2025 19:00
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Türkçemizde bulunan kimi sözcükler büyük harfle ya da bitişik kullanılırken kimisi ise küçük harfle başlamakta veya ayrı olarak yazılmaktadır. Büyük ve küçük harfle yazılan sözcükler belli başlı yazım kurallarına tabi tutulduğu gibi aynı şekilde bitişik ya da ayrı yazılan kelimelerde kurallar çerçevesinde kullanılmaktadır. İmam hatip sözcüğü de yazımında sıklıkla imla hatası yapılan kelimeler arasındadır. Peki, imam hatip nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

İmam hatip nasıl yazılır? İmam hatip ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır? İmam hatip küçük harfle mi yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

İmam hatip kelimesi daha çok eğitim öğretim alanında karşımıza çıkan bir sözcüktür. Bu kelime birçok kullanıcı tarafından yazılı iletişimlerde yazım kuralı ihlali yapılarak kullanılmaktadır. Kelimelerin hatalı yazılması, karşı tarafın anlatılmak isteneni anlayamamasına yol açabilmektedir. Günümüzde birçok kullanıcı online olarak hizmet veren ve Türk Dil Kurumuna ait olan güncel Türkçe sözlük kılavuzu sitesini ziyaret etmekte ve bu siteden sözcük araştırması yapmaktadır.

İmam hatip nasıl yazılır?

İmam hatip sözcüğü yaygın olarak eğitim sektöründe kullanılan bir kelime olarak bilinir. Bu kelimeyi bazı kişiler ayrı olarak kullanırken bazıları ise bitişik olarak yazmaktadır. Hal böyle olunca imam hatip yazımı hususunda ortaya yanlış yazım şekilleri çıkabilmektedir. Türk Dil Kurumu bu imla hatalarını düzeltebilmek için yazım kuralları sayfası hazırlamıştır. Yazım kuralları sayfasını ziyaret ederek, sözcüklerin doğru kullanımını kolayca öğrenmek mümkündür. Bu bağlamda imam hatip TDK’ye göre her zaman ayrı yazılması gereken bir sözcüktür.

İmam hatip ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?

İmam hatip sözcüğü mana yönünden “Din görevlisi” olarak tanımlanabilmektedir. Bu kelime birçok kişi tarafından yaygın olarak “imamhatip” şeklinde bitişik kullanılmaktadır. Fakat Türk Dil Kurumunun oluşturduğu yazım kuralları bölümüne göz attığımızda bu kelimenin doğru yazım stilinin “imam hatip” şeklinde olduğunu görmekteyiz. Yani bu sözcüğün bitişik olarak yazılması, TDK açısından yanlış olarak değerlendirilmektedir.

Kelimenin bitişik kullanılması yazım hatalarına yol açacağından doğru kullanımının öğrenilmesi önemlidir. Bu bağlamda imam hatip doğru yazılışı şöyledir:

  • İmam hatip (doğru kullanım)
  • İmamhatip (yanlış kullanım)

İmam hatip küçük harfle mi yazılır?

İmam hatip sözcüğü bir unvan olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Dil Kurumunun yazım kuralları sayfasında yer alan büyük harfle başlayan sözcükler başlığındaki bilgilere göre kişi isimlerinden sonra ya da önce gelen unvanlar her zaman büyük harfle yazılır. Ancak imam hatip sözcüğü öncesinde ya da sonrasında bir isim gelmeden tek başına kullanıldığı için küçük harfle başlamaktadır. Bu kural Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile alakalı yazım kılavuzunda da açık bir şekilde belirtilmiştir.

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