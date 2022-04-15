'İmam nikahı' kıydılar mı? Hadise'den iddialara cevap

Nikâh masasına oturmak için gün saydıkları konuşulan ünlü çift, önceki akşam Arnavutköy-Ortaköy arasında yürüyüş yaparken görüntülendi.

Hat boyunca üç kez gidip gelen ikiliden Hadise, basın mensuplarının “Son günlerde sizi sürekli yürürken görüyoruz. Düğün için form mu tutuyorsunuz?” sorusuna, gülerek “İster istemez tabii. Mehmet de ben de yürüyüşü çok seviyoruz, o yüzden beraber yürüyoruz" yanıtını verdi.

"KİMSEYİ İLGİLENDİRMİYOR"

Evlilik öncesi imam nikâhı yaptıkları iddia edilen ikili, bu yöndeki soruları yanıtsız bıraktı. “Böyle özel konulara hiçbir zaman cevap vermedim, vermem de” diyen şarkıcı, evlilik tarihi ve yeri ile ilgili sorulara ise “Kimseyi ilgilendirmiyor” karşılığını verdi.

HADİSE'NİN YENİ PROJELERİ

Mehmet Dinçlerler'in ağzını bıçak açmazken, Hadise de özel hayatı ile ilgili soruları geçiştirdi. “İş konuşalım” diyerek, projelerinden bahseden popçu, "Üç şarkı ile yaza girmeyi planlıyorum. Murda ile şarkımız hazır, klibimizi çekeceğiz. Burak Yeter ile şarkımızı bitiriyoruz. Onun dışında Ersay Üner’den bir şarkı geliyor. Çok heyecanlıyım. Güzel projeler var, deli gibi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

