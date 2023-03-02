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İMAS deprem bölgesi için Kızılay'a minibüs hibe etti

02.03.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da kullanılmak üzere Türk Kızılay'a minibüs bağışladı.

Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi'nde düzenlenen törene katılan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, Kırıkhan ilçesinde kullanılacak minibüsün anahtarını Türk Kızılay Fatih Şube Başkanı Mustafa Türk'e teslim etti.

Ertemel, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı ile AFAD'ın afetin ilk gününden itibaren çok ciddi çalışmalar yaptığını kaydetti.

Otomobil satıcıları olarak İstanbul'da, Kızılay ve AFAD'a her türlü desteği vermek için çalışmalar yaptıklarını belirten Ertemel, "Kızılay Fatih Şubesi'nin bizden bir araç talebi oldu. Dernek yöneticilerimizle ve İstanbul'daki otomobil satıcısı meslektaşlarımızla konuyu hemen gündemimize aldık. Kızılay'ımıza hibe yoluyla sürekli kalması için bir aracın teminini hem derneğimiz hem bizler bugün inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

Türk Kızılay Fatih Şube Başkanı Mustafa Türk ise zor bir zamanda yapılan bağışlardan dolayı Ertemel ile dernek üyelerine teşekkür etti.

Depremin ilk günü, kendilerine verilen bölge olan Kırıkhan'a mobil araç, minibüs ve ticari araç ile intikal ettiklerini, başlangıçta 2 bin 500 kişiye yemek vermeye başladıklarını aktaran Türk, mobil aşevini sahra aşevine çevirdiklerini kaydetti.

Türk, eksiklikler nedeniyle bağışçılardan araç talebinde bulunduklarını anlatan Türk, şöyle devam etti:

"Hayrettin Bey'den (Ertemel) de bir talebimiz oldu. Başkanım iki aylığına bize bir araç tahsis eder misiniz dedim. 'Ne yapacak bu araç?' dedi. Ben de oradaki faaliyetlerimizi başkanımıza arz ettim. İstanbul'daki bağışçılarımız bizi arayarak verdikleri yardımları bölgeye ulaştırmamızı istiyor. Dolayısıyla başkanımız da olaya farklı bir açıdan baktı. 'Kızılay bizim 155 yıllık çınarımız, biz iki aylığına değil sürekli sizde kalacak ve sürekli hizmet edecek bir araç verelim.' dedi. Sağ olsun bizi ihya etti."

Konuşmaların ardından Türk, Hayrettin Ertemel'e plaket takdim etti.

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