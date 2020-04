IMDb nisan verilerine göre en çok aranan filmler

Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyon ve karantinanın uygulandığı şu günlerde; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin en popüler filmleri belli oldu. İlk 50 film arasında beş film hariç diğer tüm yapımların 2019 ve 2020 yapımı filmler olması göze ilk çarpan detaylarda.

SALGIN FİLMLERİ REVAÇTA

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte dijital platformlarda en çok aranan yapımlar listesine zirveden giril yapan 2011 yapımı Salgın, bu listenin de ikinci sırasında kendine yer buldu. Listede yer alan eski tarihli filmler arasında ise bir fenomen olan Harry Potter ve Felsefe Taşı, sinema tarihinin kült yapımı 1972 yapımı Baba, uzun yıllardır en sevilen filmler listesinin zirvesinde yer alan Esaretin Bedeli, 1995 yapımı Tehdit ve 2011 yapımı Salgın filmleri yer aldı.

Listenin ilk 10’unda şu filmler yer aldı;

1- The Platform (2019)

2- Salgın (2011)

3- Görünmez Adam (2020)

4- The Hunt (2020)

5- Bloodshot: Durdurulamaz Güç (2020)

6- The Gentlemen (2019)

7- Bıçaklar Çekildi (2019)

8- Hadi Gidelim (2020)

9- Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) (2020)

10- 1917 (2019)

İşte kullanıcıların oylarıyla belirlenen ve nisanı zirvede karşılayan 50 yabancı film...