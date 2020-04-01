Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. IMDb nisan verilerine göre en çok aranan filmler

IMDb nisan verilerine göre en çok aranan filmler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Dizi ve sinema dünyasının online veri tabanı IMDb, nisan ayını zirvede karşılayan en popüler filmleri yayınladı.

Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyon ve karantinanın uygulandığı şu günlerde; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin en popüler filmleri belli oldu. İlk 50 film arasında beş film hariç diğer tüm yapımların 2019 ve 2020 yapımı filmler olması göze ilk çarpan detaylarda.

SALGIN FİLMLERİ REVAÇTA

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte dijital platformlarda en çok aranan yapımlar listesine zirveden giril yapan 2011 yapımı Salgın, bu listenin de ikinci sırasında kendine yer buldu. Listede yer alan eski tarihli filmler arasında ise bir fenomen olan Harry Potter ve Felsefe Taşı, sinema tarihinin kült yapımı 1972 yapımı Baba, uzun yıllardır en sevilen filmler listesinin zirvesinde yer alan Esaretin Bedeli, 1995 yapımı Tehdit ve 2011 yapımı Salgın filmleri yer aldı.

Listenin ilk 10’unda şu filmler yer aldı;

1- The Platform (2019)
2- Salgın (2011)
3- Görünmez Adam (2020)
4- The Hunt (2020)
5- Bloodshot: Durdurulamaz Güç (2020)
6- The Gentlemen (2019)
7- Bıçaklar Çekildi (2019)
8- Hadi Gidelim (2020)
9- Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) (2020)
10- 1917 (2019)

İşte kullanıcıların oylarıyla belirlenen ve nisanı zirvede karşılayan 50 yabancı film...


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Ryan Gosling astronot olmayı çok sevdi Ryan Gosling astronot olmayı çok sevdi
Rüyada altın görmek ne anlama gelir?Rüyada altın görmek ne anlama gelir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
en çok aranan filmler, karantinada izlenecek filmler,

En Çok Okunan Trend Haberler

Böylesini daha önce görmediniz! Birbirinden ilginç anlar

Böylesini daha önce görmediniz! Birbirinden ilginç anlar

Liste değişti! İşte en çok izlenen filmler...

Liste değişti! İşte en çok izlenen filmler...

Böylesini daha önce görmediniz! Çalı kılığına girip…

Böylesini daha önce görmediniz! Çalı kılığına girip…

Her şeye rağmen vahşi hayvan pazarları satışa devam ediyor!

Her şeye rağmen vahşi hayvan pazarları satışa devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' macerasında

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' macerasında

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yasak Elma'da şok final! Her şey değişti

Yasak Elma'da şok final! Her şey değişti

Çukur'da ortalığı karıştıran gizemli karakter!

Çukur'da ortalığı karıştıran gizemli karakter!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tribeca Film Festivali online düzenlenecek

Ertelemekten vazgeçtiler: Beklenen film festivali ertelenmedi!

Netflix, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki yayın kalitesini düşürdü

Koronavirüs, Netflix’i de vurdu: Kalite düştü!

Ryan Gosling’in yeni projesi 'Project Hail Mary' oldu

Ryan Gosling astronot olmayı çok sevdi

Paul Walker'ı Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmlerinde görebiliriz

Paul Walker efsanesi Hızlı ve Öfkeli serisinde devam edecek!

Türkiye'de en çok izlenen filmler listesi değişti

Liste değişti! İşte en çok izlenen filmler...

Koronavirüs salgınını “öngören” film, dizi ve kitaplar

Çok sayıda var! Tüyler ürpertici tesadüfler…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.