IMDb son zamanların mutlaka izlenmesi gereken 20 yabancı dizisini belirledi!

Dizi ve filmlerin puanlanabildiği online veri tabanı sitesi IMDb, son zamanların mutlaka izlenmesi gereken dizilerinden oluşan bir liste yayınladı.
20 dizinin önerildiği listede geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanan final sezonu ile büyük bir hayal kırıklığı yaratan Game of Thrones ile, geçtiğimiz ay beşinci sezonu yayınlanan ve beklentilerin altında yorum alan BBC’nin iddialı dönem dizisi Peaky Blinders da yer alıyor.
Listede aynı zamanda Emmy ödüllerini silip süpüren Phoebe Waller-Bridge tarafından yazılıp başrolünü üstlenen Fleabag dizisi ile Orlando Bloom ve Cara Delevingne’li Amazon Prime’ın iddialı projesi Carnival Row da yer aldı.
İşte IMDb’ye göre son dönemin kaçırılmaması gereken dizileri...
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