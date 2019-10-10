Mynet Trend

IMDb son zamanların mutlaka izlenmesi gereken 20 yabancı dizisini belirledi!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 10.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Popüler dizi ve film platformu IMDb, son zamanların mutlaka izlenmesi gereken 20 yabancı dizisini belirledi.

Dizi ve filmlerin puanlanabildiği online veri tabanı sitesi IMDb, son zamanların mutlaka izlenmesi gereken dizilerinden oluşan bir liste yayınladı.

20 dizinin önerildiği listede geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanan final sezonu ile büyük bir hayal kırıklığı yaratan Game of Thrones ile, geçtiğimiz ay beşinci sezonu yayınlanan ve beklentilerin altında yorum alan BBC’nin iddialı dönem dizisi Peaky Blinders da yer alıyor.

Listede aynı zamanda Emmy ödüllerini silip süpüren Phoebe Waller-Bridge tarafından yazılıp başrolünü üstlenen Fleabag dizisi ile Orlando Bloom ve Cara Delevingne’li Amazon Prime’ın iddialı projesi Carnival Row da yer aldı.

İşte IMDb’ye göre son dönemin kaçırılmaması gereken dizileri...


PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Bu sene daha da korkunç geçecek!Bu sene daha da korkunç geçecek!
Edward Norton’un hayalindeki HulkEdward Norton’un hayalindeki Hulk
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IMDb 20 favori dizi

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç ölüm! Kafasına bariyer saplandı

Korkunç ölüm! Kafasına bariyer saplandı

Meteoroloji saat verip uyardı!

Meteoroloji saat verip uyardı!

İlber Ortaylı tavsiye etti: İşte izlenmesi gereken filmler!

İlber Ortaylı tavsiye etti: İşte izlenmesi gereken filmler!

Haluk Bilginer’den Joker’e tokat

Haluk Bilginer’den Joker’e tokat

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halloween Kills’in çekimleri başladı

Bu sene daha da korkunç geçecek!

Edward Norton’un hayalindeki Hulk

Edward Norton’un hayalindeki Hulk

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali başladı

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali başladı

Aquaman'den The Matrix 4'a transfer oldu

Aquaman'den The Matrix 4'a transfer oldu

Jennifer Aniston, Harvey Weinstein kendisine yaptığı zorbalığı ilk kez duyurdu

Jennifer Aniston, Harvey Weinstein kendisine yaptığı zorbalığı ilk kez duyurdu

Baba Parası iddialı geliyor

Baba Parası iddialı geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.