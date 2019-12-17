IMDb’ye göre 2020’nin en çok beklenen 10 filmi

IMDb’deki sayfa görüntülemeleri ve filmlerin popülerliklerine göre senenin merakla beklenen 10 yapımı belli oldu. 2020’de vizyonda göreceğimiz filmler arasında özellikle fantastik aksiyon filmleri öne çıkıyor. Başrolde bol bol kadın karakterleri izleyeceğimiz 2020 filmleri arasında Marvel evreninden Black Widow ve DC dünyasından Wonder Woman 1984 ve Birds of Prey yer alıyor.

Marvel, kurduğu yeni evrenin ilk filmlerini sinemaya hazırlarken açılışı yapacak olan Black Widow filmi de 2020’nin en çok beklenen yapımlarından biri oldu. DC ise en başarılı süper kahraman yapımlarından biri olan Wonder Woman 1984 ve Harley Quinn’in solo filmi Birds of Prey ile beyaz perdede fark yaratacak.

İki yeni Pixar filminin yanı sıra hayranlarının vizyonda görmek için gün saydığı filmler arasında Daniel Craig’i son kez Bond olarak izleyeceğimiz No Time To Die ve Vin Diesel’in başrolünü üstlendiği, Fast & Furious 9 filmleri yer alıyor.

İşte IMDb’nin yayınladığı “2020’nin En Çok Beklenen 10 Filmi”



