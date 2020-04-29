IMDB'ye puanlarına göre Netflix'teki en iyi komedi filmleri

Şu aralar ağız dolusu bir kahkahaya hepimizin ihtiyacı var. Sulu komedilerden kara mizaha uzanan geniş kataloğu ile Netflix, kahkahayı evimize getiriyor. Türünün klasikleşmiş örnekleri ile Netflix filmleri arasından seçim yapmak oldukça zor. İşinizi biraz olsun kolaylaştırmak için, kahkahanın bin bir tonunu içeren Netflix’teki en iyi komedi filmleri arasından bir liste hazırladık.

Sinema keyfini evde de yakalamak istiyorsanız elinizdeki cep telefonunu başka bir odada unutmanız yeterli. Patlamış mısır ve içeceğiniz hazırsa ışıkları söndürüp, Netflix’teki en iyi komedi filmleri seçkisi ile sizi baş başa bırakıyoruz: