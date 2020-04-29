IMDB'ye puanlarına göre Netflix'teki en iyi komedi filmleri

Şu aralar ağız dolusu bir kahkahaya hepimizin ihtiyacı var. Sulu komedilerden kara mizaha uzanan geniş kataloğu ile Netflix, kahkahayı evimize getiriyor. Türünün klasikleşmiş örnekleri ile Netflix filmleri arasından seçim yapmak oldukça zor. İşinizi biraz olsun kolaylaştırmak için, kahkahanın bin bir tonunu içeren Netflix’teki en iyi komedi filmleri arasından bir liste hazırladık.
Sinema keyfini evde de yakalamak istiyorsanız elinizdeki cep telefonunu başka bir odada unutmanız yeterli. Patlamış mısır ve içeceğiniz hazırsa ışıkları söndürüp, Netflix’teki en iyi komedi filmleri seçkisi ile sizi baş başa bırakıyoruz:
Netflix'teki en iyi komedi filmleri
10-BU NASIL AİLE (2013) IMDB 7.0
Kolay izlenen bir film arıyorsanız ufak bir kaçakçılık işi için kurulan uydurma ailenin dibe vurmuş fertleri işe hazır. Jennifer Aniston, filmdeki performansı ile eleştirmenlerden tam not almıştı.
9-STAJYER (2015) IMDB 7.1
Can sıkıntısı ile mücadele eden 70 yaşındaki Ben Whittaker, bir moda sitesinde kıdemli stajyer olarak çalışmaya başlar. Robert De Niro'ya bir kere daha hayran olmaya hazırlanın.
8-SEVDİĞİM TÜM ERKEKLER (2018) IMDB 7.2
16 yaşındaki Lara, sevdiği tüm erkeklere hiç göndermeyeceği mektuplar yazar. Peki, kalbini açtığı bu mektuplar bir gün sahiplerine ulaşırsa ne olur? Kalp çarpıntıları ile dolu tam bir gençlik komedisi.
7-DOLEMITE IS MY NAME (2019) IMDB 7.3
Eddie Murphy hasretine son veren bu Netflix orijinal yapımı, biyografik komedi türünün bir örneği. Eddie Murphy'nin, Altın Küre Adaylığı ile sahalara dönüşü muhteşem oldu.
6- ÇILGIN APTAL AŞK (2011) IMDB 7.4
Romantik komediler arasından, görkemli oyuncu kadrosuyla sıyrılan nefis bir film! Jilet gibi takım elbiseler içinde boy gösteren Ryan Gosling ve çatlak kadın rollerinin kraliçesi Marisa Tomei'nin komik hallerine gülmemek mümkün değil.
5-KUNG-FU PANDA (2008) IMDB 7.5
Her yaşa hitap eden bu animasyonla, eğlenceye hazırsınız. Aile boyu kahkahayı sürdürmek isterseniz serinin devam filmlerini yine Netflix'te bulabilirsiniz.
4- KELEBEKLER (2018) IMDB 7.5
Yeni dönem Türk sinemasının en başarılı filmlerinden Kelebekler, Sundance Ödülü'ne sahip olmanın haklı gururunu da taşıyor. Babalarının cenazesi için bir araya gelen üç kardeşin hikayesi, ince mizahı ile kaliteli bir komedi örneği.
3-BIRDMAN (2014) IMDB 7.7
Zihin açan yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu imzası taşıyan film, kara mizahın tüm ögelerini taşıyor. Kariyeri gittikçe solan eski aktör, bir Broadway oyunuyla süper kahraman günlerine geri dönebilecek mi?
2-FELEKTEN BİR GECE (2009) IMBD 7.7
Gişe rekorları kıran üçlemenin ilk filminde; Las Vegas'ta bir bekarlığa veda partisi sonrasında akşamdan kalan üç kafadar, maceraları ile tam bir kahkaha patlaması yaşatıyor.
1-AİLE ARASINDA (2017) IMBD 7.8
Ve listemizin bir numarasında, gözlerden akan yaşlar ve ağrıyan karın kaslarıyla, derdi tasayı silip süpürmeye aday bir Türk filmi var. Senaryosunu Gülse Birsel'in yazığı film, birbirinden komik oyuncu kadrosuyla doyumsuz bir kahkaha tufanı vadediyor.
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