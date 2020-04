IMDB'ye puanlarına göre Netflix'teki en iyi komedi filmleri

Kolay izlenen bir film arıyorsanız ufak bir kaçakçılık işi için kurulan uydurma ailenin dibe vurmuş fertleri işe hazır. Jennifer Aniston, filmdeki performansı ile eleştirmenlerden tam not almıştı.

Can sıkıntısı ile mücadele eden 70 yaşındaki Ben Whittaker, bir moda sitesinde kıdemli stajyer olarak çalışmaya başlar. Robert De Niro'ya bir kere daha hayran olmaya hazırlanın.

7-DOLEMITE IS MY NAME (2019) IMDB 7.3

Eddie Murphy hasretine son veren bu Netflix orijinal yapımı, biyografik komedi türünün bir örneği. Eddie Murphy'nin, Altın Küre Adaylığı ile sahalara dönüşü muhteşem oldu.