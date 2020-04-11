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İmperteks kumaş ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacak

ANKARA HABERLERİ  | 11.04.2020 08:59 | Son Güncelleme

İmperteks kumaş ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacak

İmperteks kumaşı üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından yapılacak ithalatta, bu yıl sonuna kadar ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yalnızca imperteks kumaşları ithalatında 5 milyon metrekare için ilave gümrük vergisi oranı sıfır olacak şekilde tarife kontenjanı açıldı. Bu eşyayı, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayicilerin, tarife kontenjanı kapsamında yapacakları ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

Karar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

Öte yandan tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile kontenjanın dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete

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