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İmza töreninde Acun Ilıcalı'dan gövde gösterisi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.07.2024 13:47
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Fenerbahçe Kulübü Futboldan Sorumlu Asbaşkanı Acun Ilıcalı, En-Nesyri'nin imza töreninde konuştu.

İmza töreninde Acun Ilıcalı'dan gövde gösterisi!

Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, En-Nesyri'nin imza töreninde açıklamalarda bulundu.

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"JOSE MOURINHO'NUN 1 NUMARASIYDI"

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"Başkanımız kulübün menfaatlerini ön planda tutuyor. 20 Milyon euro altında bir rakama Youssef'u kadromuza kattık. Çok mutluyuz. Youssef çok uzun sürdü, kafayı takmıştık. Jose Mourinho'nun bir numarasıydı, getirmek için inat ettik ve mücadele verdik."

"ÖZLENEN ŞAMPİYONLUK GELECEK"

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"Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu Fenerbahçe olmuştur. Kadro değerimiz 250 Milyon € oldu, bunun için mutluyuz. İnşallah özlenen şampiyonluk bu sene gelecek."

"İSTESEK TAKIMIN TAMAMINI SATABİLİRİZ"

"Fenerbahçe tarihinde aynı anda bu kadar iyi 9 numara olduğunu hatırlamıyorum. O kadar çok transfer teklifi geliyor ki, istesek takımın tamamını satabiliriz."

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı fenerbahçe
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