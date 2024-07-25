İmza töreninde Acun Ilıcalı'dan gövde gösterisi!

Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, En-Nesyri'nin imza töreninde açıklamalarda bulundu.
"Başkanımız kulübün menfaatlerini ön planda tutuyor. 20 Milyon euro altında bir rakama Youssef'u kadromuza kattık. Çok mutluyuz. Youssef çok uzun sürdü, kafayı takmıştık. Jose Mourinho'nun bir numarasıydı, getirmek için inat ettik ve mücadele verdik."
"Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu Fenerbahçe olmuştur. Kadro değerimiz 250 Milyon € oldu, bunun için mutluyuz. İnşallah özlenen şampiyonluk bu sene gelecek."
"Fenerbahçe tarihinde aynı anda bu kadar iyi 9 numara olduğunu hatırlamıyorum. O kadar çok transfer teklifi geliyor ki, istesek takımın tamamını satabiliriz."