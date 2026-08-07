İmzayı atalı daha 2 gün olmuştu! Trabzonspor'da Salah şoku: Maaşına haciz geldi! Yönetimden jet açıklama

Trabzonspor'dan alacağını tahsil edemediğini öne süren bir alacaklı, bu kez kulübün yeni transferi Mohamed Salah'ın doğacak hak edişleri için icra takibi başlattı. İstanbul Adliyesi İcra Dairesi'nin kabul ettiği taleple birlikte, Salah'ın kulüpten elde edeceği bazı gelirler haciz sürecinin konusu haline geldi.

İCRA TAKİBİ SALAH'IN ALACAKLARINA YÖNELDİ

Gazeteci Ahmet Ayva'nın haberine göre; Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi İcra Dairesi'nde bulunan dosyaya göre, Trabzonspor'dan alacağını tahsil edemediğini belirten bir kişinin avukatı, İcra ve İflas Kanunu'nun 89/1. maddesi kapsamında yeni bir işlem başlattı.

Söz konusu düzenleme, borçlunun üçüncü kişilerden doğacak para alacakları veya haklarının icra yoluyla haczedilebilmesine imkan tanıyor.

Daha önce Trabzonspor yönetimi ve kulübün forma sponsorları da dahil olmak üzere çeşitli adreslere haciz talebinde bulunan alacaklı taraf, bu girişimlerden sonuç alamayınca rotasını Mohamed Salah'ın kulüpten doğacak alacaklarına çevirdi.

İHBARNAME TESİSLERE GÖNDERİLECEK

Alacaklı avukatı, haciz ihbarnamesinin tebliğ adresi olarak Trabzon'daki Ahmet Suat Özyazıcı Tesisleri'ni gösterdi. Talebi değerlendiren İstanbul İcra Dairesi, 6 Ağustos 2026 tarihinde aldığı kararla 89/1 haciz ihbarnamesinin düzenlenmesine ve işleme alınmasına onay verdi.

HAK EDİŞLER İCRA DOSYASINA AKTARILABİLİR

İcra ve İflas Kanunu'ndaki uygulamaya göre, ihbarname kapsamında Mohamed Salah'ın forma, imaj ve reklam gelirlerinden doğacak hak edişlerinin doğrudan kulübe ya da futbolcuya ödenmesi yerine icra dosyasına yatırılması öngörülüyor.

Trabzonspor'a transferinin hemen ardından böyle bir hukuki süreçle karşı karşıya kalan Mohamed Salah ve bordo-mavili kulübün, haciz ihbarnamesine karşı nasıl bir hukuki ve idari yol izleyeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

TRABZONSPOR'DAN YALANLAMA

Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın bordo-mavili takımdan alacaklarına haciz konulduğu yönünde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik, kulübün ve futbolcunun itibarını zedeleyici nitelikte olduğu belirtilerek, gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada, asılsız iddiaları ortaya atan, yayımlayan ve kamuoyuna servis eden kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı vurgulanarak "Trabzonspor Kulübü olarak kulübümüzün ve futbolcularımızın itibarına yönelik gerçek dışı yayınlarla ilgili hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.