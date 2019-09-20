In the Tall Grass için ilk tanıtım videosu yayınlandı

Ünlü yazar Stephen King ve oğlu Joe Hill tarafından kaleme alınan aynı isimli eserden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda ise Vincenzo Natali oturuyor.

Kadrosunda Harrison Gilbertson, Laysla De Oliveira, Avery Whitted, Will Buie Jr., Rachel Wilson ve Patrick Wilson gibi isimleri barındıran film, uzun çimler arasında kaybolan insanların hikayesine odaklanıyor.

Fragmandan da anlaşılacağı üzere film, belli bir alanda yer alan çimler arasında geçiyor. Buna rağmen sürükleyici bir yapıya sahip olan yapım, seyircileri ekrana kilitleyecek gibi görünüyor.

Bu arada hali hazırda vizyonda yer alan It Chapter 2’nin de bir Stephen King uyarlaması olduğunu hatırlatalım.

Dilerseniz film için yayınlanan tanıtım videosuna yukarıdan göz atabilirsiniz.

