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İnan ki nasıl yazılır? İnan ki ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
15.01.2025 19:01
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Günümüzde birçok kişi yazılı iletişimlerde birtakım imla hataları yapmaktadır. Bu imla yanlışlarından biri cümle içinde sıklıkla karşımıza çıkan bağlaçlardır. Bağlaçlar kimi zaman sözcüğe bitişik olarak yazılırken bazı zamanlar ise ayrı olarak kullanılır. Kişiler bu bağlaçların nasıl yazılması konusunda ikileme düştüğü için sıklıkla yazım hatası ortaya çıkmaktadır. İnan ki sözcüğü de yazım şeklinde hata görülen kelimelerden biridir. Peki, inan ki nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

İnan ki nasıl yazılır? İnan ki ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde birçok farklı sözcük bulunduğundan bazı kelimelerin sonuna getirilen ek ya da bağlaçlarda yazım yanlışı görülebilir. Kimi ekler yalnızca bağlaç görevini üstlenirken bazıları ise ek olarak karşımıza çıkar. İnan ki sözcüğünün sonunda yer alan “ki” ekinin de yalnızca bir ek mi yoksa bağlaç mı olduğu hususunda kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Sözcükleri doğru olarak yazabilmek için Türk Dil Kurumunun dijital ortamda sunduğu sözlük sayfasına bakılması büyük ölçüde fayda sağlamaktadır.

İnan ki nasıl yazılır?

İnan ki kelimesi gerek günlük konuşma dilinde gerekse yazışmalarda sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün sonunda bulunan “ki” eki zaman zaman yanlış yazılabilmektedir. Bu yüzden inan ki yazımı ile alakalı doğru bilgileri edinmek son derece önemli bir konudur. İnan ki sözcüğü çoğunlukla basit olmayan işlerde kişinin yapacağını belirtmek için kullanılan bir kelimedir.

Türk Dil Kurumunun belirlemiş olduğu yazım kurallarına göre toplamda üç farklı “ki” eki mevcuttur. Bu üç farklı ekten kimisi yazım kuralları kapsamında sözcüğe bitişik olarak kullanılırken bazıları ise ayrı olarak yazılır. Bu bağlamda inan ki TDK’ye göre her daim ayrı kullanılması gereken sözcükler arasında bulunmaktadır.

İnan ki ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?

İnan ki kelimesi birçok farklı yazılı alanda karşımıza “inanki” yazım biçimiyle çıkmaktadır. Kelimenin sonunda yer alan “ki” eki yaygın olarak bitişik yazılmaktadır. Ancak TDK açısından bu olaya bakıldığında bağlaç görevini yapan ekler her zaman ayrı kullanılır.

Bağlama edatları olarak da tabir edilen bağlaçlar, sözcükleri ya da cümleleri hem mana hem de biçim açısından birbirine bağlayan sözcükleri temsil etmektedir. Bu noktada bağlaç olarak kullanılıp ancak kalıplaşmış bazı ekler, sözcüklere bitişik olarak yazılabilir.

İnan ki sözcüğü ise Türk Dil Kurumunun yazım kuralları bölümünde yer alan bilgiler ışığında her zaman “inan ki” şeklinde ayrı kullanılması gereken bir sözcüktür. Bu bağlamda inan ki doğru yazılışı şöyledir:

  • İnan ki (doğru kullanım)
  • İnanki (yanlış kullanım)
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